Microsoft тестує нове меню «Пуск» Windows 11 із плаваючими віджетами та розпізнавання QR-кодів в «Ножицях»

Microsoft почала тестувати оригінальну зміну в меню «Пуск» Windows 11, яка може запровадити плаваючу панель із «супутніми» віджетами. Нова функція меню «Пуск» вже доступна в останніх публічних тестових версіях Windows 11.

Хоча Microsoft ще не анонсувала цю функцію, схоже, що Start menu Companions є способом дозволити розробникам розширити меню «Пуск» Windows 11 за допомогою схожої на віджет функціональності. Такий віджет знаходиться всередині плаваючого острова, який можна закріпити поруч із меню «Пуск». Схоже, що розробники зможуть створювати застосунки, які надають інформацію, подібну до віджетів, за допомогою адаптивних карток — незалежного від платформи способу відображення блоків інформації інтерфейсу користувача.

It's time for the Start menu to become extensible!✨

Windows 11 β build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked ➡️ or ⬅️) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo 😊 pic.twitter.com/FddrpC99h3

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 9, 2024