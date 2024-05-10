Microsoft тестує нове меню «Пуск» Windows 11 із плаваючими віджетами та розпізнавання QR-кодів в «Ножицях»

Microsoft почала тестувати оригінальну зміну в меню «Пуск» Windows 11, яка може запровадити плаваючу панель із «супутніми» віджетами. Нова функція меню «Пуск» вже доступна в останніх публічних тестових версіях Windows 11.

Хоча Microsoft ще не анонсувала цю функцію, схоже, що Start menu Companions є способом дозволити розробникам розширити меню «Пуск» Windows 11 за допомогою схожої на віджет функціональності. Такий віджет знаходиться всередині плаваючого острова, який можна закріпити поруч із меню «Пуск». Схоже, що розробники зможуть створювати застосунки, які надають інформацію, подібну до віджетів, за допомогою адаптивних карток — незалежного від платформи способу відображення блоків інформації інтерфейсу користувача.

It's time for the Start menu to become extensible!✨

Windows 11 β build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked ➡️ or ⬅️) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo 😊 pic.twitter.com/FddrpC99h3 — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 9, 2024

Ці компаньйони можна буде налаштувати в головному розділі налаштувань Windows 11. Користувачам запропонують можливість інсталювати кілька компаньйонів і перемикати, щоб увімкнути або вимкнути їх. Схоже, що ці компаньйони дуже орієнтовані на Інтернет, подібно до віджетів у Windows 11.

Разом з тим в збірках Windows 11 для учасників програми Windows Insider з’явився оновлений інструмент Snipping Tool («Ножиці»). Тепер він здатен автоматично виявляти QR-коди на знімках екрана, щоб користувач міг без зайвих клопіт відкривати посилання зі свого ПК.

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Оновлення Snipping Tool також включає підтримку емодзі. Шанувальники таких елементів зможуть додавати 3D-емодзі Microsoft до своїх скріншотів. Ця нова опція є частиною панелі інструментів фігур. Будь-які вставлені емодзі можна легко змінити та перемістити поверх знімка екрана.

Що стосується панелі інструментів фігур, Microsoft додає можливість змінювати непрозорість заливки фігури та кольори контуру. Також з’явиться інструмент лінійки, його можна вмикати або вимикати за допомогою комбінації клавіш CTRL + R.

Водночас Microsoft оновлює назву функції Paint Cocreator на основі штучного інтелекту. Тепер вона називатиметься Image Creator, але працюватиме точно так само, як і зараз, дозволяючи створювати зображення з текстових підказок.

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Джерело: The Verge 1, 2