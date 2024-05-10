«Той, хто підкорив Еверест». Том Гіддлстон і Віллем Дефо зіграють головні ролі в байопіку про легендарного альпініста Тенцинга Норгея

Шерпа Тенцинг Норгей — один з двох людей (поряд з Едмундом Гілларі), які першими забрались на найвищу вершину світу Джомолунгму у 1953 році.

У фільмі See-Saw Films, за даними Variety, Том Гіддлстон («Локі») зіграє роль Гілларі, тоді як Віллем Дефо («Бідолашні створіння») постане у ролі керівника англійської експедиції полковника Джона Ганта. Кандидатів на роль самого Норгея ще розглядають.

Над фільмом з робочою назвою «Тенцинг» працювала австралійська режисерка Дженніфер Підом (документалка «Шерпа»), яка отримала ексклюзивне право на оповідь про Норгея від його сім’ї та має тісні стосунки з громадою шерпів Шерпа, або шерпи — народ, що мешкає в Східному Непалі, поблизу гори Джомолунгма, а також в Індії й Тибеті.. Сценаристом виступив Люк Дейвіс, номінований на премію «Оскар» («Лев», «Гарний хлопчик»).

«Не сумніваюся, що цей фільм матиме широкий резонанс. У кожного з нас є власні гори, на які потрібно піднятися, і стрічка показує нам, на що насправді здатні люди», — сказала Підом.

Народжений в Тибеті Норгей разом із альпіністом з Нової Зеландії Едмундом Гілларі — учасники британської експедиції, які підкорили вершину найвищої гори світу.

Тенцинг до цього здійснив шість невдалих спроб, але зрештою зважився на підйом, який став вирішальним в його житті. Він, як справжній шерпа, «показував глибоку пошану до священної Богині-Матері його Гори, Джомолунгми, а також з теплотою та щедрістю відносився до своїх друзів-скелелазів, сприймаючи будь-які негаразди з гумором».