Більше 3D V-Cache: AMD випустила Ryzen 5 5500X3D на Zen 3

Коли здається, що лінійку Ryzen 5000 вже можна відправляти на пенсію, AMD знову витягає з кишені новинку. Тихо, без фанфар, компанія додала на свій сайт процесор Ryzen 5 5500X3D. Це спрощена версія торішнього чипа 5600X3D, яка має трохи нижчі частоти та все ще працює на архітектурі Zen 3. Вочевидь, AMD вирішила, що AM4 ще зарано ховати — і це може бути гарною новиною для тих, хто не планує міняти материнську плату найближчим часом.

Характеристики AMD Ryzen 5 5500X3D

Отже, Ryzen 5 5500X3D — це 6-ядерний процесор, що підтримує одночасну обробку 12 потоків інструкцій. Його базова частота становить 3,0 ГГц, а буст дозволяє збільшити частоту до 4,0 ГГц. Для порівняння, у 5600X3D ці показники становлять 3,3 й 4,4 ГГц відповідно. Інші характеристики майже не відрізняються: все ті ж 96 МБ кеш-пам’яті L3, тепловий пакет на 105 Вт і архітектура Zen 3, яка ще й досі тримається в топі бюджетних збірок.

Цікаво, що AMD досі не оголосила рекомендовану ціну і не додала цю новинку до жодного інтернет-магазину. Але якщо орієнтуватись на Ryzen 5 5600X3D, що стартував із позначки $230, новий процесор, ймовірно, коштуватиме близько $200. Проте, як і у випадку з іншими X3D-чипами, найгострішим питанням буде не ціна, а доступність — бо їхні попередники продавались доволі обмежено.

Чи варто купувати Ryzen 5 5500X3D у 2025 році?

Якщо ви збираєте ПК «з нуля», краще дивитися у бік платформи AM5 — наприклад, на Ryzen 5 7600X чи 9600X. І не лише через продуктивність. Нові моделі мають вбудовану графіку, яка неабияк допомагає під час тестування чи збоїв. Ну й перспектива оновлення в майбутньому — теж плюс.

Втім, якщо у вас вже є стара добра AM4-плата, а бюджет не дозволяє розгулятися, Ryzen 5 5500X3D може стати хорошим варіантом — особливо якщо шукаєте щось доступне для ігор. Звісно, він буде повільнішим за 5600X3D, а тим паче 7600X. Але якщо ви не готові вкладати $250 у Ryzen 7 5700X3D — то вибір цілком логічний.

AMD ще раз дає шанс AM4 сказати останнє слово. Чи варто хапати цей шанс — залежить від вашої материнської плати й гаманця.

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Джерело: notebookcheck