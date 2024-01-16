Apple Vision Pro почне продаватися в США починаючи з 2 лютого, проте дати відкриття міжнародних продажів поки не оголошено. На думку відомого аналітика Мін-Чі Куо це станеться напередодні конференції для розробників WWDC 2024, яка пройде у червні.

Куо сказав, що Apple планує поділитися новими деталями про visionOS з розробниками з усього світу на Всесвітній конференції розробників 2024 року (WWDC). Щоб зробити цей крок назустріч глобальним розробникам вартим уваги, Apple повинна зробити Vision Pro доступною на ринках за межами США до початку заходу, передає MacRumors.

Мін-Чі пояснив, що причиною того, що Apple спочатку обмежила продаж Vision Pro лише Сполученими Штатами, є обмеженість пропозиції та бажання переконатися, що процес продажу пройде гладко, перш ніж розширювати його, а також надати час для модифікації програмного забезпечення для інших мов та країн. За чутками, першими будуть Велика Британія, Канада й Китай.

Наразі незрозуміло, який обсяг постачання буде доступний, коли Vision Pro надійде у продаж за межами США. Очікується, що на момент запуску в США буде доступно лише 80 000 одиниць, тому очікується, що гарнітура буде швидко розпродана, а після цього виникнуть тривалі затримки доставлення.

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