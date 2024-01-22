99% з понад 1 млн програм для Apple Vision Pro — «‎немодифіковані» версії для iPad

Apple рекламувала, що її гарнітура змішаної реальності на початку підтримуватиме понад мільйон застосунків, включно з програмами Disney, TikTok, Amazon, Paramount та інших. Однак, як припускає Марк Гурман з Bloomberg, близько 99% з них — не нове програмне забезпечення для visionOS, а вже існуючі версії для iPad.

Таким чином усі програми для iPad автоматично відобразяться в Vision Pro App Store — якщо розробники не відмовляться, як вже, наприклад, планують зробити Netflix, Spotify і YouTube (хоча сайти все ще можна відкривати через Safari).

Цікаво, що навіть сама Apple не модифікувала для Vision Pro інтерфейси таких стандартних програм як Новини, Календар, Нагадування тощо, запропонувавши користувачам версії для iPad.

Гурман пише, що для цього є кілька причин:

Розробка нового ПЗ може бути задорогою, а розробники захочуть окупити свої інвестиції (імовірно, деякі вирішили зачекати й подивитись, наскільки великим стане ринок Vision Pro).

Розробники не погоджуються з політикою Apple щодо 30% комісії в App Store.

Розробники вважають, що їхні програми погано адаптуються до середовища змішаної реальності Vision Pro, яке залежить від рухів очей і жестів рук (наприклад, в деякі ігри краще грати з ручними контролерами для VR, чого Vision Pro ще не пропонує; крім того, розробники не мають повного доступу до функцій відстеження очей і руху, що ускладнює використання переваг гарнітури).

Розробники помітили низьку продуктивність трьох останніх нових магазинів програм Apple — для Apple Watch, Apple TV та iMessage.

Попередні замовлення на Vision Pro стартували 19 січня, тоді як у магазинах гарнітура з’явиться 2 лютого. Вартість, як і було заявлено попередньо, сягає $3500, однак за рецептурні лінзи доведеться сплатити додатково. Щодо міжнародних продажів, то, на думку аналітика Мін-Чі Куо, вони стартують напередодні конференції для розробників WWDC 2024 у червні.

Цікаво, що деякі функції та контент на пристрої можуть бути недоступні за межами США через ліцензійні обмеження. Тобто навіть, якщо вам вдалось придбати гарнітуру через американські магазини, навряд ви зможете скористатися нею повноцінно, наприклад, у Європі.