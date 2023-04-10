Позов на $5 млн — на Tesla подали до суду за поширення «інтимних» відео з камер спостереження автівок клієнтів

Tesla стикнулася з груповим позовом на тлі новини про поширення відеозаписів приватного життя клієнтів, які зняли камери, розташовані в їхніх автівках. В опублікованій у четвер статті Reuters наводились слова кількох ексспівробітників Tesla про те, що вони ділилися цими конфіденційними відео та зображеннями у своїх робочих чатах, та навіть робили з них меми.

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Відеозаписи включали зображення домашніх тварин, кумедні дорожні знаки та інший нешкідливий контент. Однак були й такі, які зафільмували інтер’єр гаражів клієнтів, ДТП за участю дитини чи оголеного чоловіка, який наближається до свого авто.

«Ми бачили, як вони прали білизну та робили інтимні речі. Ми бачили їхніх дітей», — сказав один із колишніх співробітників Tesla.

Нещодавно автовиробник у деталях розказав про свій підхід до конфіденційності даних, зазначивши що інформація обробляється безпосередньо в транспортних засобах і лише певні дані передаються Tesla. Більшість цих даних «анонімні та не критичні для безпеки». Однак семеро ексспівробітників компанії розповіли Reuters, що комп’ютерна програма, яку вони використовували на роботі, може показати місцеперебування записів – тож потенційно можна виявити, де живе власник авто.

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Нині на звинувачення вже відреагувала юридична фірма Fitzgerald Joseph LLP, яка подала позов до окружного суду США в Північній Каліфорнії від імені власника авто Tesla з Сан-Франциско Генрі Йе. У скарзі стверджується, що компанія порушила Конституцію штату Каліфорнія, закони про конфіденційність і власну політику конфіденційності. Також Tesla звинувачують в обмані клієнтів та вимагають відшкодування фактичних збитків, а також сплати штрафів. Збитки не перелічуються – однак загальна сума, яку пропонують сплатити компанії, сягає $5 млн.

Позивачі кажуть, що налаштування повної конфіденційності для клієнтів Tesla вимагає залучення професіоналів, які можуть вимкнути камери авто за певну суму. Один колишній співробітник Tesla розповів, що на деякий час заклеїв стрічкою камери свого автомобіля – побачивши, до якої інформації може отримати доступ автовиробник.

У позові припускають, що ці відео «ймовірно» поширювалися за межі організації, хоча це прямо не вказано у звіті Reuters.

З текстом позову можна ознайомитись тут.