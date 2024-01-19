Новини Технології 19.01.2024 о 08:00 comment views icon

На заводі BMW у США працюватимуть гуманоїдні роботи Figure 01

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

На заводі BMW у США працюватимуть гуманоїдні роботи Figure 01

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Компанія Figure оголосила про комерційну угоду, згідно з якою її перший людиноподібний робот буде працювати на єдиному заводі BMW у США. Автовиробник не розкриває, скільки саме роботів Figure 01 він «працевлаштує». Невідомо, які саме завдання виконуватимуть роботи. Figure підтримує створення універсальних людиноподібних роботів, на відміну від спеціалізованих механічних помічників у традиційній промисловості та науці.

Ймовірно, початкові програми включають стандартні виробничі завдання: переміщення ящиків, підбирання та розміщення, розвантаження та завантаження – у США та інших розвинутих країнах усе складніше знаходити людей-працівників. Figure розраховує випустити свого першого комерційного робота протягом року.

Перших роботів отримають ранні партнери Figure, як BMW. Компанія зареєструвала додаткових клієнтів, але не розголошує їхні назви. Ймовірно, Figure оголошуватиме кожного з них окремо, щоб підтримувати потік новин протягом року. Торік Figure отримала інвестиції від Intel.

Figure зосереджена на створенні спритної, схожої на людську, руки для маніпуляцій. Це логічний підхід щодо розвитку універсального гуманоїдного формфактора. Ноги теж важливі для маневрування під час виконання певних завдань так само, якщо не більше.

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Роботи Figure 01 навчаються з поєднанням різних підходів, у тому числі моделювання та дистанційного керування, щоб навчити їх виходити з потенційних заторів. Роботи також навчатимуться через досвід, як і людина. Figure надаватиме роботів як послугу та планує дотримуватися цієї моделі у майбутньому.

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Джерело: Tech Crunch

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