На заводі BMW у США працюватимуть гуманоїдні роботи Figure 01

Компанія Figure оголосила про комерційну угоду, згідно з якою її перший людиноподібний робот буде працювати на єдиному заводі BMW у США. Автовиробник не розкриває, скільки саме роботів Figure 01 він «працевлаштує». Невідомо, які саме завдання виконуватимуть роботи. Figure підтримує створення універсальних людиноподібних роботів, на відміну від спеціалізованих механічних помічників у традиційній промисловості та науці.

Excited to announce that Figure has signed a commercial agreement with BMW 🤝 We will deploy our general purpose robots into automotive manufacturing environments. More below: pic.twitter.com/LPisMeZZbi — Figure (@Figure_robot) January 18, 2024

Ймовірно, початкові програми включають стандартні виробничі завдання: переміщення ящиків, підбирання та розміщення, розвантаження та завантаження – у США та інших розвинутих країнах усе складніше знаходити людей-працівників. Figure розраховує випустити свого першого комерційного робота протягом року.

Перших роботів отримають ранні партнери Figure, як BMW. Компанія зареєструвала додаткових клієнтів, але не розголошує їхні назви. Ймовірно, Figure оголошуватиме кожного з них окремо, щоб підтримувати потік новин протягом року. Торік Figure отримала інвестиції від Intel.

Figure зосереджена на створенні спритної, схожої на людську, руки для маніпуляцій. Це логічний підхід щодо розвитку універсального гуманоїдного формфактора. Ноги теж важливі для маневрування під час виконання певних завдань так само, якщо не більше.

Just last week Figure 01 learned how to make coffee using an end-to-end AI system We are excited to be introducing industry leading AI to the automotive sectorpic.twitter.com/DNAZWnaYK3 — Figure (@Figure_robot) January 18, 2024

Курс з Продуктової аналітики. Станьте універсальним аналітиком, опанувавши 20+ інструментів для роботи з будь-яким продуктом. Ознайомитись з курсом

Роботи Figure 01 навчаються з поєднанням різних підходів, у тому числі моделювання та дистанційного керування, щоб навчити їх виходити з потенційних заторів. Роботи також навчатимуться через досвід, як і людина. Figure надаватиме роботів як послугу та планує дотримуватися цієї моделі у майбутньому.

Джерело: Tech Crunch

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.