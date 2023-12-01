Новини Софт 01.12.2023 о 16:19 comment views icon

Начувайся, ChatGPT. Програма iA Writer навчилась «‎відділяти» людський текст від згенерованого штучним інтелектом

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Начувайся, ChatGPT. Програма iA Writer навчилась «‎відділяти» людський текст від згенерованого штучним інтелектом

Редактор для набору тексту виділятиме окремими кольорами творіння людей та машин.

Мінімалістична мультиплатформенна програма для набору тексту в останній версії iA Writer 7 отримує функцію авторства, яка розроблена, щоб відокремити ваш власний текст від створеного ШІ-програмами, такими як ChatGPT.

Людський текст відображається чорним кольором, тоді як для ШІ можна обрати сірий в налаштуваннях.

Начувайся, ChatGPT. Програма iA Writer навчилась «‎розділяти» людський текст від згенерованого штучним інтелектом

У власному блозі компанія презентує функцію, як свою філософію використання згенерованого тексту на письмі, і засіб «партнерської» роботи з ШІ, який «змусить вас думати більше і писати краще».

Хоча інструмент має автоматизовані елементи, здебільшого під час використання доведеться покладатись на власну совість — наприклад, у тесті Джона Портера з The Verge програма розпізнала ШІ-текст, але для позначення довелось вручну обрати приналежність до ChatGPT.

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По суті, функція спрямована не так на виявлення плагіату чи створення водяних знаків на контенті, створеному штучним інтелектом, а більше на те, щоб надати творцям інструмент, щоб побачити інколи розмиту межу між їхніми власними словами та тими, що надруковані генеративним штучним інтелектом.

Наразі функція авторства доступна лише в програмах iA Writer для Mac, iOS і iPadOS, але у майбутньому її поширять на інші платформи, такі як Windows і Android. Водночас компанія опублікувала специфікації iA на Github і каже, що відкрита для роботи з іншими програмами, щоб перетворити цю функцію на «ідеальний» новий стандарт.

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