Начувайся, ChatGPT. Програма iA Writer навчилась «‎відділяти» людський текст від згенерованого штучним інтелектом

Редактор для набору тексту виділятиме окремими кольорами творіння людей та машин.
Мінімалістична мультиплатформенна програма для набору тексту в останній версії iA Writer 7 отримує функцію авторства, яка розроблена, щоб відокремити ваш власний текст від створеного ШІ-програмами, такими як ChatGPT.
Людський текст відображається чорним кольором, тоді як для ШІ можна обрати сірий в налаштуваннях.
У власному блозі компанія презентує функцію, як свою філософію використання згенерованого тексту на письмі, і засіб «партнерської» роботи з ШІ, який «змусить вас думати більше і писати краще».
Хоча інструмент має автоматизовані елементи, здебільшого під час використання доведеться покладатись на власну совість — наприклад, у тесті Джона Портера з The Verge програма розпізнала ШІ-текст, але для позначення довелось вручну обрати приналежність до ChatGPT.
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По суті, функція спрямована не так на виявлення плагіату чи створення водяних знаків на контенті, створеному штучним інтелектом, а більше на те, щоб надати творцям інструмент, щоб побачити інколи розмиту межу між їхніми власними словами та тими, що надруковані генеративним штучним інтелектом.
Наразі функція авторства доступна лише в програмах iA Writer для Mac, iOS і iPadOS, але у майбутньому її поширять на інші платформи, такі як Windows і Android. Водночас компанія опублікувала специфікації iA на Github і каже, що відкрита для роботи з іншими програмами, щоб перетворити цю функцію на «ідеальний» новий стандарт.