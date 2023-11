ChatGPT тепер можна керувати голосом (всім та українською). OpenAI під час демонстрації пожартувала про хаос в компанії

Голосова функція ChatGPT стала доступна всім користувачам безплатно, заявила OpenAI в X-пості. Користувачі мобільного застосунку можуть натиснути на іконку навушників, й використовувати свій голос для розмови з ChatGPT, отримуючи звукову відповідь.

OpenAI вперше представила можливість підказувати ChatGPT голосом і зображеннями у вересні, але тоді ця функція була доступна лише для платних користувачів.

Реліз відбувся в той час, коли співробітники OpenAI боролися за повернення генерального директора Сема Альтмана. Демонстрація, включена в пост OpenAI на X, навіть жартує про драму, яка розгорталася в компанії останніми днями.

В OpenAI приблизно стільки ж співробітників, більшість з яких нещодавно погрожували звільнитися. Якщо комусь цікава відповідь — 195 піц, якщо кожен з’їсть по 3 шматки.

ChatGPT Voice rolled out for all free users. Give it a try — totally changes the ChatGPT experience: https://t.co/DgzqLlDNYF

— Greg Brockman (@gdb) November 21, 2023