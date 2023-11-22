Новини Софт 22.11.2023 о 12:55 comment views icon

ChatGPT тепер можна керувати голосом (всім та українською). OpenAI під час демонстрації пожартувала про хаос в компанії

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Юрій Орос

Автор новин

ChatGPT тепер можна керувати голосом (всім та українською). OpenAI під час демонстрації пожартувала про хаос в компанії

Голосова функція ChatGPT стала доступна всім користувачам безплатно, заявила OpenAI в X-пості. Користувачі мобільного застосунку можуть натиснути на іконку навушників, й використовувати свій голос для розмови з ChatGPT, отримуючи звукову відповідь.

OpenAI вперше представила можливість підказувати ChatGPT голосом і зображеннями у вересні, але тоді ця функція була доступна лише для платних користувачів.

Реліз відбувся в той час, коли співробітники OpenAI боролися за повернення генерального директора Сема Альтмана. Демонстрація, включена в пост OpenAI на X, навіть жартує про драму, яка розгорталася в компанії останніми днями.

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