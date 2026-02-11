"Найгірший бізнес-кейс в історії кіно": Кемерон назвав точку беззбитковості "Аватарів", третій — не дотягнув

“Аватар 3” не дотягнув до точки беззбитковості, яку раніше озвучував режисер Джеймс Кемерон. “Вогонь і попіл” зібрав $1,43 млрд у світі, тоді як його фільми виходять у нуль приблизно на рівні $1,5 млрд.





Ще у 2022‑му сам Кемерон жартував, що його блокбастери — це “найгірший бізнес‑кейс в історії кіно”. Цифри підтверджують іронію: у США “Вогонь і попіл” зібрав $390 млн, тоді як “Шлях води” майже вдвічі більше — $688 млн. Світові збори теж скромніші: $1,43 млрд проти $2,2 млрд. Різниця сягає близько $900 млн, і це вже відчутно змінює картину успіху.

Формально це все ще мільярдний реліз і другий за касою голлівудський фільм 2025 року. Проте до витрат додається те, що Disney вклала понад $500 млн на виробництво та маркетинг, а кінотеатри забирають приблизно половину зборів. За логікою Кемерона, до справжньої кінотеатральної беззбитковості “Аватар 3” не дотягнув. Компанія ж сподівається “відбити” вкладене через Disney+ та інші канали.

При цьому Disney вже планувала випустити ще дві частини у 2029 та 2031 роках. Утім виникає питання, чи готова студія знову вкладати приблизно по $500 млн, якщо динаміка зборів йде вниз. Нещодавно стало відомо, що для цього вимагали здешевити виробництво. Сам Кемерон казав, що питання існування наступних фільмів залежить від касових зборів.

Аналітики звертають увагу на кілька моментів, які могли вплинути на популярність картини. “Аватар 3” триває 197 хвилин, що стало випробуванням на витривалість. Частина глядачів нарікала, що триквел повторює знайомі сюжетні ритми і не пропонує технологічного прориву порівняно з попередніми частинами. До того ж пауза між другою і третьою стрічками була всього три роки, тоді як попередня картина вистрілила після десятирічного очікування.





Перші два “Аватари” трималися на вершині прокату сім вікендів поспіль і зібрали космічні $2,9 млрд та $2,3 млрд. “Вогонь і попіл” же поступився лідерством вже після п’ятого вікенду. Паралельно Disney випустила ще два мільярдники “Ліло і Стіч” та “Зоотрополіс 2”: їхні бюджети були суттєво менші — $100 млн і $150 млн відповідно.

Попри все, Кемерон залишається режисером із колекцією мільярдних хітів. Його проєкти майже завжди виходять за межі бюджету й графіка, але стабільно приносять касу. Тепер питання не в тому, чи “Аватар” здатен заробити мільярд, а чи вистачить цього для моделі, де точка беззбитковості починається приблизно з $1,5 млрд.

