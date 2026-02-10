tradfi
"Аватар 3" вилетів з топ-5 прокату в США: на п'ять тижнів раніше, ніж попередні фільми

"Аватар 3" вилетів з топу прокату на 2 тижні раніше за попередні фільми
“Аватар: Вогонь і попіл”, третій фільм у науково-фантастичній франшизі Джеймса Кемерона, протримався у топі американського прокату протягом п’яти тижнів, аж доки його не витіснив фільм “Милосердя” з Крісом Пратом.


Для порівняння: два попередні фільми, “Аватар” 2009 року та “Аватар: Шлях води” 2022 року протримались в лідерах сім тижнів та перебували в топ-5 протягом наступних п’яти.  На цей час “Вогонь і попіл” посідає восьме місце, але ситуація може погіршитися з виходом нового “Грозового перевалу” та фантастичного комедійного бойовика “Щасти, розважся, не помри” Гора Вербінскі.

Власне й цифри заробітків у франшизі тепер суттєво різняться: третій “Аватар” зупинився на позначці в $1,4 млрд, тоді як перші два заробили $2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно. “Вогонь і попіл” на цей час посідає 18 місце в переліку найкасовіших фільмів всіх часів. Результат нібито хороший, але можливо недостатній для того, щоб Disney схвалила продовження. Один із варіантів: здешевити виробництво 4 і 5 стрічок, для цього серед іншого можуть розглядати й використання ШІ. Сам Джеймс Кемерон, який раніше нещадно критикував технологію, останнім часом змінив свою думку.

“Головне — залишатися в межах етичних принципів: ніколи не замінювати акторів, ніколи не замінювати митців… ніколи не замінювати мене як режисера чи сценаристів”.

Раніше Кемерон розповідав, що 4 і 5 “Аватари” мають стати єдиною історією, а до акторського складу доєднається Мішель Єо в ролі жительки На’ві Пакту’ейлат. Якщо ж фільми не вийдуть, то режисер розглядає кілька варіантів: випустити книгу, яка завершить історію, або ж провести конференцію, де розкриють сюжет.

