"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона

Катерина Даньшина

"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером – четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона
Аватар 3 / 20th Century

За 18 днів прокату “Аватар: Вогонь і попіл” заробив касу в $1 млрд — дещо повільніше за попередників, але мільярд є мільярд.

До прикладу, оригінальний “Аватар” 2009 року подолав цю позначку за 17 днів, тоді як “Шлях води” 2022-го — за 14. Підсумкові збори склали $2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно. Досягнення третьої частини зробило Джеймса Кемерона єдиним у світі режисером, що зняв аж чотири фільми-мільярдери, окрім історій про Пандору до цього переліку входить “Титанік”. “Аватар” також став першою трилогією в історії кіно з касою в понад $6 млрд.

Знову ж таки велику роль у касі “Вогню та попелу” відіграв міжнародний прокат, який приніс $777,1 млн, на “домашньому” — $306 млн. Виробничий бюджет не розголошують, але з чуток він перевищив $400 млн. Чи вистачить третьому “Аватару” сил досягти $2 млрд в прокаті — велике питання. Кемерон раніше говорив, що завершить франшизу, якщо той не заробить достатньо грошей.

“Аватар: Вогонь і попіл” став третім релізом Disney у 2025 році, який подолав позначку в $1 млрд — після “Ліло і Стіч” та “Зоотрополісу”. Загалом “мишача” компанія заробила цьогоріч $6,58 млрд з кінотеатрів, утім на ній так само лишаються кілька найбільших провалів року, включно із “Білосніжкою”.

Дати виходу сиквелів “Аватар 4” і “Аватар 5” вже оприлюднені —  21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року. Це попри те, що студія ще не дала на них “зеленого” світла”. Тим часом Кемерон переглянув свої погляди на ШІ й не проти випробувати технологію, аби випускати нові “Аватари” швидше”. У випадку скасування наступних фільмів франшизи режисер обіцяв завершити історію Пандори в книзі або ж провести пресконференцію, де оприлюднить сюжет.

Рецензія на фільм “Аватар: Вогонь і попіл” / Avatar: Fire and Ash

Джерело: Variety, IGN

