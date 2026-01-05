"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона

Аватар 3 / 20th Century

За 18 днів прокату “Аватар: Вогонь і попіл” заробив касу в $1 млрд — дещо повільніше за попередників, але мільярд є мільярд.

До прикладу, оригінальний “Аватар” 2009 року подолав цю позначку за 17 днів, тоді як “Шлях води” 2022-го — за 14. Підсумкові збори склали $2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно. Досягнення третьої частини зробило Джеймса Кемерона єдиним у світі режисером, що зняв аж чотири фільми-мільярдери, окрім історій про Пандору до цього переліку входить “Титанік”. “Аватар” також став першою трилогією в історії кіно з касою в понад $6 млрд.

James Cameron is now the first director ever to have four films earn over $1B at the box office ▪️ Titanic — $2.26B

▪️ Avatar — $2.92B

▪️ Avatar: The Way of Water — $2.34B

▪️ Avatar: Fire and Ash — $1B pic.twitter.com/gcGRMhLSIA — ScreenTime (@screentime) January 4, 2026

Знову ж таки велику роль у касі “Вогню та попелу” відіграв міжнародний прокат, який приніс $777,1 млн, на “домашньому” — $306 млн. Виробничий бюджет не розголошують, але з чуток він перевищив $400 млн. Чи вистачить третьому “Аватару” сил досягти $2 млрд в прокаті — велике питання. Кемерон раніше говорив, що завершить франшизу, якщо той не заробить достатньо грошей.

“Аватар: Вогонь і попіл” став третім релізом Disney у 2025 році, який подолав позначку в $1 млрд — після “Ліло і Стіч” та “Зоотрополісу”. Загалом “мишача” компанія заробила цьогоріч $6,58 млрд з кінотеатрів, утім на ній так само лишаються кілька найбільших провалів року, включно із “Білосніжкою”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дати виходу сиквелів “Аватар 4” і “Аватар 5” вже оприлюднені — 21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року. Це попри те, що студія ще не дала на них “зеленого” світла”. Тим часом Кемерон переглянув свої погляди на ШІ й не проти випробувати технологію, аби випускати нові “Аватари” швидше”. У випадку скасування наступних фільмів франшизи режисер обіцяв завершити історію Пандори в книзі або ж провести пресконференцію, де оприлюднить сюжет.

Джерело: Variety, IGN