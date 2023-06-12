Наймолодший працівник SpaceX: Ілон Маск найняв 14-річного вундеркінда на посаду інженера-програміста у команду Starlink

14-річний Кайран Квазі почав вивчати інформатику та інженерію три роки тому, а цього місяця має закінчити університет Санта-Клари в Каліфорнії.

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«Я приєднаюся до найкрутішої компанії на планеті які інженер-програміст в команді Starlink. Одна з рідкісних компаній, яка не використовувала мій вік як довільний і застарілий показник зрілості та здібностей», — написав Квазі в LinkedIn у четвер.

Очікується, що хлопець стане наймолодшим випускником університету Санта-Клари. Найближчим часом сім’я Квазі переїде з Плезантона, штат Каліфорнія, до Редмонду у Вашингтоні, щоб вундеркінд зміг працювати в SpaceX.

Ще у дворічному віці Кайран розпочав розмовляти повними реченням, а в дитсадку впевнено переповідав дітям та вихователям усі новини, які чув по радіо. У третьому класі виявилось, що шкільні завдання для нього занадто легкі, тож хлопець з дозволу батьків вступив до громадського коледжу в Каліфорнії.

«Мені здавалося, що я вчуся на тому рівні, на якому мав навчатися», — розповідає Квазі.

У 9-річному віці він отримав результат 99,9% у тесті на IQ, а кілька місяців потому вже стажувався як науковий співробітник з ШІ в Intel Labs. Згодом він перевівся до університету Санта-Клари, щоб вивчати інформатику та інженерію.

Згідно з профілем Квазі у LinkedIn, торік він пробув чотири місяці стажером із машинного навчання у фірмі з кіберрозвідки Blackbird.AI, а також допоміг розробити «конвеєр статистичного навчання для виявлення аномалій», щоб позначати маніпулятивний контент в соціальних мережах.

«Я мрію побудувати кар’єру, розв’язуючи складні питання та впроваджуючи радикальні інновації на загальне благо», — написав він у своїй біографії на LinkedIn. Курс Мікросервісна архітектура. Опануєте головні принципи розробки мікросервісної архітектури та навчиться проєктувати незалежні сервіси. Отримати інформацію про курс

Джерело: Insider