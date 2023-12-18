HowLongToBeat, опираючись на базу користувачів IGN, підбив підсумки 2023 року, назвавши топ-10 у несподіваному тріо номінацій. Одна з них стосується ігрових платформ (PlayStation 3 несподівано активна), а ще дві демонструють цьогорічні ігри в не найкращому світлі.
Найпопулярніші ігрові платформи
Перше місце у ПК, ця платформа не залежить від поколінь і загалом є найбільш розповсюдженою. Nintendo Switch вже давно перебуває в одному поколінні й весь час показує добрі цифри продажів. Замикає 10-ку ще більш портативна консоль Nintendo — 3DS.
Продажі Nintendo Switch — 130 млн екземплярів (ще 25 мільйонів до рекорду PS2)
Консолі Sony представлені в списку аж чотирма поколіннями. Найпродаваніша консоль у світі PS2 — восьма. А от тріо новіших — PS4, PS5 та PS3, ділять місця з третього по п’яте. Криза напівпровідників суттєво продовжила життя PS4, яка й досі актуальна (за виключенням кількох поки ігор), хоча PS5 вийшла ще 2020-го, а нормально доступною стала лише у 2023-му.
Most Played Platforms of 2023 pic.twitter.com/LUns6ffbRV
— HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 17, 2023
Вакансії
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Ігри, які відкладали на потім
Користувачі збираються «десь потім» пограти ігри у відомих світах, найбільше у Baldur’s Gate 3, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та Hogwarts Legasy.
Most Backlogged Games of 2023 pic.twitter.com/PZaEMiHuEM
— HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 16, 2023
Найзакинутіші ігри 2023
Найбільше в 2023 році гравці переставали грати в Redfall, Minecraft Legends та Forza Motorsport.
Most Retired Games of 2023 pic.twitter.com/ItzbuKnNgW
— HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 15, 2023
Forza Motorsport чекає доля Redfall? Онлайн автосимулятора в Steam на другий день після релізу обвалився вдвічі — до 2 тис. гравців