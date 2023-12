HowLongToBeat, опираючись на базу користувачів IGN, підбив підсумки 2023 року, назвавши топ-10 у несподіваному тріо номінацій. Одна з них стосується ігрових платформ (PlayStation 3 несподівано активна), а ще дві демонструють цьогорічні ігри в не найкращому світлі.

Найпопулярніші ігрові платформи

Перше місце у ПК, ця платформа не залежить від поколінь і загалом є найбільш розповсюдженою. Nintendo Switch вже давно перебуває в одному поколінні й весь час показує добрі цифри продажів. Замикає 10-ку ще більш портативна консоль Nintendo — 3DS.

Консолі Sony представлені в списку аж чотирма поколіннями. Найпродаваніша консоль у світі PS2 — восьма. А от тріо новіших — PS4, PS5 та PS3, ділять місця з третього по п’яте. Криза напівпровідників суттєво продовжила життя PS4, яка й досі актуальна (за виключенням кількох поки ігор), хоча PS5 вийшла ще 2020-го, а нормально доступною стала лише у 2023-му.

Ігри, які відкладали на потім

Користувачі збираються «десь потім» пограти ігри у відомих світах, найбільше у Baldur’s Gate 3, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та Hogwarts Legasy.

Найзакинутіші ігри 2023

Найбільше в 2023 році гравці переставали грати в Redfall, Minecraft Legends та Forza Motorsport.