Новини Ігри 18.12.2023 о 10:29 comment views icon

Найпопулярніші ігрові платформи 2023 — PS3 все ще в топ-5

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Юрій Орос

Автор новин

Найпопулярніші ігрові платформи 2023 — PS3 все ще в топ-5

HowLongToBeat, опираючись на базу користувачів IGN, підбив підсумки 2023 року, назвавши топ-10 у несподіваному тріо номінацій. Одна з них стосується ігрових платформ (PlayStation 3 несподівано активна), а ще дві демонструють цьогорічні ігри в не найкращому світлі.

Найпопулярніші ігрові платформи

Перше місце у ПК, ця платформа не залежить від поколінь і загалом є найбільш розповсюдженою. Nintendo Switch вже давно перебуває в одному поколінні й весь час показує добрі цифри продажів. Замикає 10-ку ще більш портативна консоль Nintendo — 3DS.

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Консолі Sony представлені в списку аж чотирма поколіннями. Найпродаваніша консоль у світі PS2 — восьма. А от тріо новіших — PS4, PS5 та PS3, ділять місця з третього по п’яте. Криза напівпровідників суттєво продовжила життя PS4, яка й досі актуальна (за виключенням кількох поки ігор), хоча PS5 вийшла ще 2020-го, а нормально доступною стала лише у 2023-му.

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