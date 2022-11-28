Найпопулярніші сайти в Україні за жовтень — повернення Rozetka у першу трійку на тлі пожвавлення онлайн-шопінгу

Аналітики Kantar CMeter вчергове дослідили зміну настроїв українських інтернет-користувачів та за підсумками опублікували свіжий рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів — за жовтень 2022 року. Він вказує на сезонне пожвавлення онлайн-шопінгу — українці активізувалися настільки, що інтернет-магазин Rozetka повернувся на третє місце рейтингу найпопулярніших сайтів.

В Kantar CMeter відзначають, що проблеми в енергетиці, спричинені російськими ракетними обстрілами, суттєво вплинула на зростання інтересу до інтернет-магазинів. Цьогоріч особливо гострою стала потреба в генераторах, акумуляторах та інших засобах резервного живлення. Маркетплейсам вдалося не тільки повернути довоєнну популярність, а й збільшити охоплення у порівнянні з вереснем цього року.

До жовтневого рейтингу також увійшли Olx.ua (#6), Prom.ua (#7), Epicentrk.ua (#12), Hotline.ua (#18), Bigl.ua (#22) та Allo.ua (#23). Двійка незмінних лідерів — Google та YouTube.

Месенджер Telegram закріпився на 9-й сходинці, залишаючись сталим джерелом новин для українських інтернет-користувачів. Також серед популярних новинних ресурсів опинилися Unian.net (#15), Tsn.ua (#17) та Pravda.com.ua (#20).

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З настанням осені серед українців також зріс попит на лікарські товари — у жовтні сайт Tabletki.ua зайняв 14-те місце в рейтингу. Водночас погодні зміни допомогли покращити відвідуваність метеосервісу Sinoptik.ua.

Окрім того, з відновленням дистанційного навчання до рейтингу повернулися освітні портали: Naurok.com.ua та Vseosvita.ua. За крок до ТОП-25 зупинився Tiktok.сom (#26).

25 найвідвідуваніших сайтів в Україні за жовтень 2022 року