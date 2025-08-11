“Найзначніше відкриття JWST": телескоп Джеймса Вебба знайшов планету біля найближчої зірки до Сонця

Depositphotos

Астрономи за допомогою телескопа “Джеймс Вебб” отримали ймовірне зображення загадкової планети поблизу Альфа Центра А — схожої на Сонце зірки, що входить у сузір’я Альфа Центавра.

Це сузір’я знаходиться на відстані усього 4 світлових років від Землі і надає астрономам змогу дослідження зіркових систем. JWST виявив ймовірну планету розміром з Сатурн у серпні 2024 року, однак дві наступні аналогічні спроби у 2025 році виявились марними.

Як зазначає астрофізик з Каліфорнійського технологічного інституту і спіавтор дослідження, Анікет Сангі, науковці зіткнулись зі зникненням виявленної планети. Дослідники припускають, що загадкова планета ймовірно змістилась по орбіті у бік зірки, що могло зробити її тимчасово невидомою для JWST.

“Припущення засноване на строгому прогнозі, що планету знову буде видно у 2026 чи 2027 році. Ці наступні спостереження матимуть ключове значення для підтвердження існування цієї планети”, — пояснює завідувач кафедри досліджень позасонячних планет у Західному університеті Онтаріо Станімір Мечов, який не брав участі у дослідженні.

У разі підтвердження даних, ця планета стане найближчою до Землі, що знаходиться у потенційно придатній для існування життя зоні, на відповідній відстані від материнської зірки, і може мати рідку воду. Однак нещодавно виявлена екзопланета розміром із Сатурн, ймовірно, надто велика для життя у тому вигляді, у якому ми звикли його собі представляти.

Ця планета також стане найближчою до своєї зірки, яку коли-небудь вдалось безпосередньо сфотографувати, оскільки вона обертається на відстані, що вдвічі перевищує еквівалентну відстань між Землею та Сонцем. Система Альфа Центавра складається з трьох зірок: сонцеподібних Альфа Центавра A і Альфа Центавра B, а також тьмянішого червоного карлика Проксима Центавра. Астрономи вже підтвердили існування трьох планет, що обертаються навколо Проксіми Центавра.

Для спостережень JWST використовував інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI). Пошук планет у системі Альфа Центавра вимагав спеціальної послідовності спостережень. Також використовувалася коронографічна маска, щоб блокувати світло Альфи Центавра A і отримати зображення тьмяніших планет, що обертаються поблизу.

“Їхні додаткові зусилля дали приголомшливі результати. Це неймовірно складні спостереження, навіть за допомогою найпотужнішого у світі космічного телескопа, оскільки ці зірки дуже яскраві, близькі та швидко рухаються небом”, — зазначає провідний співавтор дослідження та виконавчий директор Інституту екзопланетології NASA у Каліфорнійському технологічному інституті, Чарльз Бейхман.

Джерело: LivesScience