Наліпка в чаті Steam «зʼїла» місячний ліміт інтернету геймера менш ніж за 5 хвилин

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Геймер відкрив для себе найдорожчу наліпку в Steam, але справа тут не в фактичній вартості. Річ у тім, що вона здатна «з’їсти» місячний ліміт інтернету.

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Гравець з Нової Зеландії під ніком SpaceBuggles втратив місячний ліміт мобільного інтернету просто в чаті Steam. За його словами, 700 МБ даних «згоріли» за пʼять хвилин, коли він спробував перекинути стікер знайомому і переглянув кілька разів галерею наліпок. Його мобільний тариф дозволяє лише 600 МБ трафіку на місяць, тож його моментально викинуло з застосунку.

Проблема, як виявилось, не поодинока і з’являється тому, що анімовані стікери у Steam Chat, представлені у форматах GIF або PNG, не кешуються на пристрої. Тобто щоразу, коли ви гортаєте галерею, зображення завантажуються знову і знову. Подібні труднощі так само виникають у Discord та інших програмах.

Деякі користувачі припускали, що причиною може бути автозавантаження сторінок у Steam Store або стрічка з відео. Але автор поста запевнив, що нічого зайвого не відкривав — лише чат і стікер. Поки що Steam навчився лише показувати, скільки кадрів у грі згенеровані, а не скільки даних може використати.

Геймер користувався передплатою від 2degrees, провайдера у Новій Зеландії. Його тариф коштує 13 новозеландських доларів ($7.77) на місяць та включає лише 600 МБ трафіку, 100 хвилин і безлімітні SMS. Але тепер йому доведеться заплатити ще раз, хоча для нього ціна наліпки з мемом коштувала всього $7.77, а не посади СЕО в техкомпанії та шлюбу.

Згідно з даними за 2023 рік, Нова Зеландія належить до країн з доволі високими цінами на мобільні дані — в середньому $5.89 за гігабайт. Це не так дорого, як у США ($6.00 за ГБ), але набагато дорожче, ніж у Філіппінах, Великій Британії чи Сінгапурі, де ціни нижчі за $1. А в Ізраїлі мобільний інтернет взагалі коштує 2 центи за гігабайт.

Steam Chat справді може бути непомітно «ненажерливим». За спостереженнями інших користувачів, навіть коротке листування з кількома медіаелементами може витягнути десятки або сотні мегабайт трафіку, особливо якщо в ньому є гіфки або анімовані наклейки. Багато хто радить взагалі не користуватися цим чатом без Wi-Fi, якщо не хочете лишитися без трафіку в один клац.

Джерело: Toms Hardware