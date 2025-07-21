Вірусну зраду з концерту Coldplay перетворили на відеогру

Мемна зрада на концерті Coldplay та піксельна гра Coldplay Canoodlers

Спочатку мільярдера ганебно зловили на зраді на концерті Coldplay, зробили купу мемів, а тепер перетворили скандал на відеогру. СЕО та HR компанії Astronomer навряд чи тепло будуть згадувати 2025-й рік.

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Музикант і розробник Джонатан Манн підхопив хвилю тренду і зробив гру про ганебний випадок. У Coldplay Canoodlers «камера поцілунків» шукає пару зрадників в прямому ефірі. Там механіка проста: на екрані показують піксельний натовп, в якому випадковим чином зʼявляється пара з відео. Гравець має знайти їх за допомогою мишки. Якщо вдалося — запускається уривок вірусного відео, а бали гравця зростають. Потім натовп змінюється, і пара зʼявляється вже в іншому місці.

Манну вдалося створити нескладну гру всього за 24 години, оскільки використовував ШІ. Тепер Coldplay Canoodlers поповнила статистику ШІ-ігор в Steam, які цього року зросли на 700%. Звичайно, що проєкт виглядає доволі сирим, але він працює, як задумано.

Що за зрада на Coldplay і до чого тут гра?

Якщо хтось пропустив шквал мемів і не розуміє, в чому сенс ситуації: скандал стався під час концерту Coldplay на стадіоні Gillette поблизу Бостона. Оператор «камери поцілунків», який точно не забуде свій робочий день, просто зупинився на двох людях у натовпі.

Але замість очікуваного поцілунку ті швидко відвернулися й спробували приховати обличчя. Виявилося, що цими людьми були Енді Байрон та Крістін Кабот. Чоловік — CEO технокомпанії Astronomer, яка оцінюється приблизно в $1,2 млрд, а жінка головна HR тієї ж компанії. І головна причина скандалу — обидва перебувають у шлюбах, але не один з одним.

Як результат замість романтичного концерту гендиректора Astronomer спочатку відправили у примусову відпустку, а потім у відставку. Його дружина вже прибрала його прізвище з Facebook, а попереду схоже його ще чекає розлучення. До того ж всредині компанії ініціювали розслідування. І тут більше проблемою була не сам випадок на концерті, а той факт, що CEO компанії свого часу публічно дуже хвалив свою коханку після її найму.

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А тим часом у мережі весело. Користувачі вже встигли придумати новий термін — be coldplayed. Українською це можна перекласти як: «опинитися не в тому місці, не в той час і не з тією людиною». А паралельно люди створили чимало мемів на цю тему: