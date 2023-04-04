NASA більше не називатиме телескопи на честь відомих людей — цьому передував гомофобний скандал навколо «Джеймса Вебба»

NASA докорінно змінює усталений підхід іменування визначних космічних місій — космічне агентство більше не рекомендує використовувати для цього імена окремих відомих осіб, за винятком окремих випадків Яких саме? Коли заслуги людини перед США, NASA чи людством настільки значні, що будь-яка інша форма визнання з боку агентства вважатиметься неприйнятною.

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Нові вимоги до іменування обсерваторій чи проєктів NASA

Йдеться про базову Директиву NASA Policy Directive (NPD) від грудня 2022 року, яка містить оновлені вимоги щодо назв об’єктів або проєктів NASA та замінює попередню політику, що діяла з 2000-го року. Ці важливі зміни лишалися непоміченими, доки 29 березня під час засідання Консультативного комітету з астрофізики на це звернув увагу Марк Клемпін, директор в штаб-квартирі НАСА у Вашингтоні.

«Головне, що у нас тепер є NPD, який вказує, як називати програми та хто несе відповідальність за прийняття рішень з цього питання», — сказав Клемпін на зустрічі, не вдаючись у деталі політики.

Головна відмінність нової політики — риторика та формулювання, які явно та наполегливо рекомендують не називати місії іменами окремих людей.

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«За можливістю відмовтеся від практики присвоєння проєктам, місіям, інструментам тощо імен конкретних осіб. Замість цього використовуйте тему єдності, натхнення або досягнень людей як головний критерій для вибору назви проєкту чи місії», — зазначається в документі.

Іншою вагомою зміною в політиці іменування є вимога щодо призначення відповідального історика агентства «на самому початку будь-якого процесу розгляду та надання ним перевіреного огляду будь-якої особи, чиє ім’я розглядається». Цей історичний аналіз, як зазначається в документі, «включатиме оцінку людського капіталу, щоб забезпечити врахування різноманітності, єдності, залученості та натхнення».

І хоча абревіатури досить розповсюджені серед місій NASA, у політиці зазначено, що «слід уникати абревіатур при виборі назв, за винятком випадків, коли абревіатура є тел кожна літера відповідає окремому слову, що краще передає сутність об'єкта та легко вимовляється», як-от NASA.

Як було раніше і до чого тут нещодавній скандал навколо перейменування «Джеймса Вебба»

Раніше NASA регулярно називало астрофізичні місії на честь видатних астрономів та науковців, включаючи оригінальні апарати серії «Великі обсерваторії»: космічний телескоп «Габбл», гамма-обсерваторія «Комптон», рентгенівська обсерваторія «Чандра», космічний телескоп «Спітцер». У інших підрозділах NASA такі практики є менш поширеними, проте низка місій вивчення планет носять імена видатних дослідників та науковців минулого, як-от місія «Кассіні» на Сатурн, місія «Галілео» на Юпітер і місія «Магеллан» на Венеру. Водночас нещодавні місії мали більш нейтральні назви чи абревіатури — назви марсоходів Curiosity та Perseverance, наприклад, обирали на конкурсах з відкритим голосуванням. Також можна згадати місії дослідження Землі та Сонця, для яких зазвичай використовуються акроніми чи нейтральні назви. Винятком тут є перейменування Solar Probe Plus на Parker Solar Probe — на честь астронома та геофізика Юджина Паркера. До речі, тоді NASA вперше назвало місію на честь живого на той момент вченого (Паркер помер у березні 2022 року на 95-му році життя).

Рішення щодо оновлення вимог до іменування місій NASA більшою мірою пов’язане з нещодавнім скандалом навколо найменування флагманської космічної інфрачервоної обсерваторії «Джеймс Вебб» за $10 млрд, названої на честь директора агентства у 1960-х роках. Останніми роками багато астрономів закликали NASA перейменувати телескоп, стверджуючи, що Вебб був частиною «лавандового переляку» та начебто причетний до усунення Держдепартаментом осіб ЛГБТК+ із посад федеральних службовців. Попри відсутність переконливих доказів участі Вебба в дискримінації геїв за результатами офіційного розслідування NASA, деякі наукові журнали, зокрема RAS та AAS, попросили більше не розшифровувати абревіатуру імені телескопа. Водночас ініціаторів перейменування обсерваторії звіт NASA не переконав — вони переконані, що роль Вебба в тодішній державній політиці США щодо представників спільноти ЛГБТ, у кращому разі, неоднозначна, і він, всупереч всім заслугам, не заслуговує на космічний пам’ятник вартістю в десять мільярдів доларів.

У всякому разі інші видатні особистості, незалежно від їх спадщини, навряд чи отримають пам’ятник у вигляді місії NASA. Цікаво, яка доля чекає наступний флагманський космічний телескоп NASA, який спочатку називався Wide-Field Infrared Survey Telescope, а у 2020 році був перейменований у Nancy Grace Roman Space Telescope на честь астрономки NASA Ненсі Ґрейс Роман.