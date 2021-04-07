NASA показала, как будет выглядеть первый полет Orion миссии Artemis 1 без экипажа





NASA опубликовала очередной видеоролик о лунной программе «Артемида» (Artemis) с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника. В видео смоделирован первый полет корабля Orion миссии Artemis 1 (старое название — Orion EM-1), в рамках которой он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю.

Artemis 1 — демонстрационный полет для проверки работоспособности корабля, он будет проходить без экипажа. На видео наглядно показаны и перечислены все ключевые этапы полета.

Анимация первого полета корабля Orion миссии Artemis 1 без экипажа

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Запуск корабля Orion миссии Artemis 1 будет произведен с помощью многострадальной сверхтяжелой ракеты SLS с пусковой площадки космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Корабль Orion должен провести в космосе три недели, включая три дня на ретроградной лунной орбите. Миссия завершится приводнением корабля у побережья Флориды. Сейчас тестовый запуск запланирован на начало 2022 года.

Связка SLS и Orion

Корабль Orion и ракета SLS предназначены для программы «Артемида», в рамках которой США намерены в 2024 году вновь высадить астронавтов на Луну.

Orion — многоразовый пилотируемый космический корабль, разработанный NASA и ESA. Он способен принять на борт до шести членов экипажа и рассчитан на поддержание их жизнедеятельности в течение трех недель. Конструктивно Orion состоит из двух основных частей: модуля для экипажа и служебного модуля. За создание служебного модуля отвечает ESA, его экземпляр для первой лунной миссии был собран и доставлен в США в конце 2018 года. Созданием обитаемого модуля для «Артемида-1» занимались специалисты NASA — его сборка была завершена летом 2019 года. Сейчас корабль Orion, предназначенный для миссии Artemis 1, проходит предполетные испытания. 30 ноября 2020 года NASA и Lockheed Martin сообщили об отказе компонента в одном блоков обработки данных, но позже агентство заверило, что на дату запуска Artemis 1 это не повлияет.

SLS — сверхтяжелая двухступенчатая ракета-носитель, разрабатываемая космическим агентством NASA с 2011 года как замена модели Ares V, отмененной вместе с программой Constellation. Она предназначена для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты и вывода полезной нагрузки за пределы околоземной орбиты. Дизайн ракеты был утвержден еще в 2014 году и изначально ее первый тестовый полет планировали провести в 2016 году, но сроки неоднократно сдвигались из-за финансовых трудностей NASA и технических недостатков, требующих устранения.

18 марта NASA и Boeing с третьей попытки успешно провели огневые испытания центрального блока первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. Этот прожиг — заключительный и самый важный этап так называемой тестовой программы Green Run. Если анализ не выявит никаких отклонений, то вскоре центральный блок будет отправлен на барже в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде для окончательной сборки. В базовой версии система будет способна выводить 95 тонн груза на низкую околоземную орбиту, а дальнейшее развитие конструкции ракеты-носителя должно обеспечить увеличение грузоподъемности до 130 тонн. Ожидается, что к моменту первого тестового запуска бюджет программы SLS достигнет 20 миллиардов долларов. Ожидаемая стоимость одного запуска SLS — 2 миллиарда долларов. Подробнее об SLS — здесь.

Американская лунная программа Artemis

Как мы уже неоднократно отмечали в предыдущих новостях, сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) и кораблю Orion отводится ключевые роли в лунной программе Artemis с планируемой пилотируемой миссией в 2024 году и строительстве окололунной станции Gateway.

NASA планирует уже в этом году отправить на Луну первые грузовые миссии (не исключено, что запуски отложат), а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов. Соответствующую директиву, ознаменовавшую возвращение к программе по освоению Луны, 11 декабря 2017 года подписал Дональд Трамп, который на тот момент был президентом США. Разработку посадочных аппаратов для пилотируемой лунной миссии Artemis NASA ранее поручила SpaceX, Blue Origin и Dynetics.

Возвращение астронавтов на Луну и ее колонизация — лишь первый пункт плана США по освоению космоса. Как мы уже отмечали, на наших глазах разворачивается новая лунная гонка — но, в отличие от соревнования США и СССР полувековой давности, эта куда масштабнее и зрелищнее, поскольку в ней участвует множество частных компаний, а цель не в том, чтобы просто высадить человека на поверхность спутника Земли. Планы куда амбициознее — сначала колонизация Луны с добычей полезных ископаемых, а затем всей Солнечной системы.

По задумке NASA, со станции Gateway американские астронавты смогут высаживаться на Луну, а в будущем она же станет базой для отправки аппаратов и людей в дальний космос — в 2030 году с нее должна отправиться первая экспедиция на Марс.

В феврале 2021 года NASA также поручило компании SpaceX запуск первых двух модулей будущей орбитальной станции Gateway. Они отправятся к Луне на ракете Falcon Heavy не раньше мая 2024 года. Ранее SpaceX также первой получила контракт Gateway Logistics Services на снабжение Gateway — для этого компания Илона Маска должна разработать новый грузовой корабль Dragon XL на базе текущего грузовика Cargo Dragon, использующегося для доставки грузов на МКС. Согласно требованиям NASA, он будет способен доставлять на станцию до пяти тонн грузов за один полет.

Подробнее об Artemis и Gateway можно узнать из наших предыдущих материалов (1 и 2).