NASA дала «зелене світло» на перший запуск SLS з місією Artemis 1 29 серпня — надважка РН, яку розробляють 2011 року, відправить корабель Orion без екіпажу на орбіту навколо Місяця

Агенція NASA активно просуває свою стратегію повернення астронавтів на Місяць. Вже зовсім скоро стартує випробувальний політ навколо єдиного супутника Землі, який допоможе визначити можливості майбутніх космічних апаратів — надважкої ракети Space Launch System та космічного корабля Orion.

В NASA повідомили, що запуск місії Artemis 1 запланований на 29 серпня. Двогодинне стартове вікно відкривається о 15:33 за київським часом. Artemis-1 стартує з майданчика 39B – того самого, який використовували місія Аполлон-10 в 1969 році, а також місії Skylab і Аполлон-Союз. Альтернативними вікнами запуску будуть 2 та 5 вересня.

Це буде перший запуск Space Launch System – 98-метрової ракети, яку за розмірами можна порівняти з 30-поверховим хмарочосом. Верхній ступінь SLS повинен вивести Orion на траєкторію до Місяця, після чого корабель облетить супутник Землі, маневруючи на далекій ретроградній орбіті.

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Під час польоту NASA також розгорне кілька невеликих супутників CubeSats для проведення експериментів у космосі.

Ten shoebox-size secondary payloads, called CubeSats, are hitching a ride to space on SLS for #Artemis I, and several other investigations are flying inside @NASA_Orion. Join us live today at 5 p.m. EDT to learn about the lunar science payloads >> https://t.co/kSdpaOlIcY pic.twitter.com/f4SLrCl25L — NASA_SLS (@NASA_SLS) August 15, 2022

Місія триватиме 42 дні, і якщо все пройде вдало, то вже 10 жовтня Orion повинен повернутися на Землю.

Нагадаємо, цей політ запустить програму NASA Artemis, метою якої є висадити людей на Місяць вперше за 50 років. Основними цілями Artemis-2 (запланована на 2024 рік) буде переліт чотирьох осіб на орбіту Місяця та назад.

Третім етапом програми (Artemis 3) вважається безпосередня висадка на Місяць. Серед іншого, у NASA вважають, що програма Artemis допоможе підготувати обладнання та астронавтів до майбутньої місії з польоту людини на Марс у 2030-х роках.

Раніше повідомлялося, що NASA кілька разів відкладало репетицію запуску SLS через технічні проблеми.

Джерело: Space.com