NASA дала «зелене світло» на перший запуск SLS з місією Artemis 1 29 серпня — надважка РН, яку розробляють 2011 року, відправить корабель Orion без екіпажу на орбіту навколо Місяця

Агенція NASA активно просуває свою стратегію повернення астронавтів на Місяць. Вже зовсім скоро стартує випробувальний політ навколо єдиного супутника Землі, який допоможе визначити можливості майбутніх космічних апаратів — надважкої ракети Space Launch System та космічного корабля Orion.

В NASA повідомили, що запуск місії Artemis 1 запланований на 29 серпня. Двогодинне стартове вікно відкривається о 15:33 за київським часом. Artemis-1 стартує з майданчика 39B – того самого, який використовували місія Аполлон-10 в 1969 році, а також місії Skylab і Аполлон-Союз. Альтернативними вікнами запуску будуть 2 та 5 вересня.

Це буде перший запуск Space Launch System – 98-метрової ракети, яку за розмірами можна порівняти з 30-поверховим хмарочосом. Верхній ступінь SLS повинен вивести Orion на траєкторію до Місяця, після чого корабель облетить супутник Землі, маневруючи на далекій ретроградній орбіті.

Під час польоту NASA також розгорне кілька невеликих супутників CubeSats для проведення експериментів у космосі.

