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NASA відновила зв’язок із супутником CAPSTONE після короткочасного збою

NASA відновила зв’язок із супутником CAPSTONE після короткочасного збою

Місія NASA CAPSTONE проходить зі змінним успіхом. Після успішного старту ракети Rocket Lab Electron та виведення супутника в космос місію спіткала невдача.

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Після запуску CAPSTONE провів майже тиждень на орбіті планети, щоб набрати достатній імпульс та вирушити до Місяця. Але незабаром після того, як супутник вирвався з гравітаційного колодязя Землі, центр управління втратив зв’язок з космічним кораблем. Майже доба знадобилася фахівцям NASA, щоб відновити зв’язок.

Хоча ситуація викликала занепокоєння, у NASA враховували можливість виникнення труднощів.

«При потребі місії буде достатньо палива, щоб на кілька днів відкласти початковий маневр корекції траєкторії після відділення», — заявив представник NASA у понеділок.

Тепер 25-кілограмовий супутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment – ​​Експеримент з експлуатації та навігації навколомісячної автономної системи позиціювання) має зробити 4-місячний політ до Місяця. Він повинен буде досягти цільової точки до 13 листопада, а потім має зайняти заплановану навколомісячну гало-орбіту (NRHO).

Основна мета місії полягає в тому, щоб протестувати та перевірити розрахункові параметри цієї орбіти, яка раніше ніколи не використовувалася на практиці. Згідно з розрахунками, на такій орбіті тяжіння Землі та Місяця «врівноважуються», що забезпечує її стабільність за мінімальних потреб у паливі для корекції. Якщо все піде за планом, супутник проведе на орбіті пів року. Надалі цю орбіту планується використати для розміщення станції Gateway в рамках проєкту Artemis.

Орбиту будущей окололунной станции Gateway опробуют экспериментальным кубсатом

Джерело: Engadget


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