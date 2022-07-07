NASA відновила зв’язок із супутником CAPSTONE після короткочасного збою

Місія NASA CAPSTONE проходить зі змінним успіхом. Після успішного старту ракети Rocket Lab Electron та виведення супутника в космос місію спіткала невдача.

Після запуску CAPSTONE провів майже тиждень на орбіті планети, щоб набрати достатній імпульс та вирушити до Місяця. Але незабаром після того, як супутник вирвався з гравітаційного колодязя Землі, центр управління втратив зв’язок з космічним кораблем. Майже доба знадобилася фахівцям NASA, щоб відновити зв’язок.

Хоча ситуація викликала занепокоєння, у NASA враховували можливість виникнення труднощів.

«При потребі місії буде достатньо палива, щоб на кілька днів відкласти початковий маневр корекції траєкторії після відділення», — заявив представник NASA у понеділок.

Тепер 25-кілограмовий супутник CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment – ​​Експеримент з експлуатації та навігації навколомісячної автономної системи позиціювання) має зробити 4-місячний політ до Місяця. Він повинен буде досягти цільової точки до 13 листопада, а потім має зайняти заплановану навколомісячну гало-орбіту (NRHO).

Основна мета місії полягає в тому, щоб протестувати та перевірити розрахункові параметри цієї орбіти, яка раніше ніколи не використовувалася на практиці. Згідно з розрахунками, на такій орбіті тяжіння Землі та Місяця «врівноважуються», що забезпечує її стабільність за мінімальних потреб у паливі для корекції. Якщо все піде за планом, супутник проведе на орбіті пів року. Надалі цю орбіту планується використати для розміщення станції Gateway в рамках проєкту Artemis.

Джерело: Engadget