Надлегка ракета Rocket Lab Electron відправила до Місяця супутник CAPSTONE, який візьметься за перевірку гало-орбіти для станції Gateway

Компанія Rocket Lab здійснила запуск своєї ракети Electron із супутником CAPSTONE на борту. Мета місії полягає в тому, щоб доставити супутник до Місяця та перевірити теоретичні розрахунки щодо можливості використання навколомісячної гало-орбіти. На цій орбіті планується розмістити космічну станцію NASA Gateway.

Старт ракети Electron пройшов успішно. Також успішно завершилися заплановані етапи відділення ступенів та розгінного модуля Lunar Photon, який вийшов на низьку навколоземну орбіту. Слід зазначити, що Electron належить до ракет надлегкого класу. І це перша в історії місячна місія на ракеті такого класу.

Thank you @Dr_ThomasZ! Today's mission success is the culmination of more than two years of hard work and collaboration between @NASA, @AdvancedSpace, @TerranOrbital and more. We're proud to be part of the CAPSTONE mission team paving the way for @NASA_Gateway. https://t.co/zJPbpWgZdj

