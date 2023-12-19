NASA відправило перше відео з глибокого космосу на Землю за допомогою лазерного зв’язку

У короткому ролику, який транслювався з борту місії «‎Психея», знявся рудий кіт Тейтерс, який намагався наздогнати на дивані невловну червону крапку лазерної указки.

NASA передало відео надвисокої роздільної здатності на Землю з лазерного трансивера ближнього інфрачервоного діапазону в рамках експерименту Deep Space Optical Communications або DSOC — у майбутньому технологію зможуть використовувати для швидшої передачі даних, зображень і відео, з таких далеких місць як Марс (коли зрештою до нього дістануться люди).

15-секундне відео було закодовано лазером та передано з космічного корабля «Психея‎» на телескоп Хейла в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту — відеосигналу знадобилася 101 секунда, щоб досягти Землі з максимальною системною швидкістю передачі даних 267 Мбіт/с. Відео було завантажено в обсерваторії 11 грудня, і кожен кадр транслювався в прямому ефірі в Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, Каліфорнія.

На момент передачі відео відстань між «Психеєю» та телескопом у 80 разів перевищувала відстань між Землею та Місяцем — близько 31 млн км. Лазер може передавати дані зі швидкістю, яка в 10-100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях.

«Це досягнення підкреслює нашу прихильність розвитку оптичних комунікацій як ключового елементу для задоволення наших майбутніх потреб у передачі даних», — сказала в заяві заступниця адміністратора NASA Пем Мелрой. «Збільшення пропускної здатності має важливе значення для досягнення майбутніх дослідницьких і наукових цілей, і ми з нетерпінням чекаємо подальшого розвитку цієї технології та трансформації способу спілкування під час майбутніх міжпланетних місій».

Запущена у середині жовтня місія «Психея» нині прямує до однойменного металевого астероїда, розташованого між орбітами Марса та Юпітера. Протягом наступних 6 років космічний корабель подолає близько 3,6 млрд км, щоб досягти цілі, однак протягом перших двох років він також братиме участь в експерименті Deep Space Optical Communications.

Щодо вибору відео, то NASA тут використала історичний зв’язок: починаючи з 1928 року маленька статуетка популярного мультиплікаційного персонажа Кота Фелікса була показана в телевізійних тестових трансляціях.

Відео також містило накладені графіки з ілюстрацією орбітального шляху Психеї, купол телескопа, а також технічною інформацією про лазер і його швидкість передачі даних (ну і також демонструвались частота серцевих скорочень, колір і назва породи Тейтерса).