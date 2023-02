NASCAR заборонила “обгін вздовж стіни” — ефектний трюк Росса Честейна, запозичений з відеогри

Честейн вийшов у фінал автоперегонів, проїхавши вдовж стінки та обігнавши одразу п’ятьох суперників — маневр, який сам гонщик неодноразово перевіряв… у відеоіграх.

Національна асоціація перегонів серійних автомобілів (NASCAR) заборонила виконувати цей трюк з міркувань безпеки. Однак до книги правил асоціації жодного нового формулювання, яке б забороняло атракціони на стіні, не додадуть.

Натомість у майбутньому порушення регулюватиметься правилом 10.5.2.6.А і за виконання трюку Честейна можна отримати штраф.

Старший віцепрезидент NASCAR з конкуренції Елтон Соєр додає:

Росс Честейн виконав цей трюк у жовтні минулого року, під час останнього кола NASCAR Xfinity 500. Гонщик проїхав вдовж стінки, щоб обійти свого суперника Денні Хемліна (що був на 5 позицій вище) та забезпечити собі місце в наступному раунді плей-офф.

Ось як це було:

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022