Актор Майкла з GTA 5 розповів про найбільш ненависну місію в грі: «В мене спітніла дупа за ті 8 годин»

Актор GTA 5 досі згадує одну місію не найкращими словами — йому довелося пітніти вісім годин і повторювати дубль за дублем.

Нед Люк, відомий як Майкл в GTA 5, здебільшого позитивно відгукується про досвід з Rockstar, хоча не без нюансів. Навіть через 10 років одна місія йому не дає спокою. І, ні, він не переймається через вкрадену яхту (яку побачили в трейлері GTA 6) або пограбування банку. Найгіршою місією для нього стала та, де він займається йогою.

Актор зізнався, що місія «Хтось сказав йога?» була «безперечно найгіршою для знімання». Записування безлічі дублів тривало вісім годин і здавалося, що він вже потрапив в часову петлю і застряг на вічних зйомках.

Hands down the worst to shoot. Sweated my ass off for 8 hours. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

