Актор Майкла з GTA 5 розповів про найбільш ненависну місію в грі: «В мене спітніла дупа за ті 8 годин»

Майкл з GTA 5 / Rockstar

Актор GTA 5 досі згадує одну місію не найкращими словами — йому довелося пітніти вісім годин і повторювати дубль за дублем.

Нед Люк, відомий як Майкл в GTA 5, здебільшого позитивно відгукується про досвід з Rockstar, хоча не без нюансів. Навіть через 10 років одна місія йому не дає спокою. І, ні, він не переймається через вкрадену яхту (яку побачили в трейлері GTA 6) або пограбування банку. Найгіршою місією для нього стала та, де він займається йогою.

Актор зізнався, що місія «Хтось сказав йога?» була «безперечно найгіршою для знімання». Записування безлічі дублів тривало вісім годин і здавалося, що він вже потрапив в часову петлю і застряг на вічних зйомках.

«У мене спітніла дупа за ті 8 годин», — написав Люк.

Hands down the worst to shoot. Sweated my ass off for 8 hours. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — Ned Luke (@ned_luke) June 19, 2025

Нагадаємо, під час тієї місії Майкл змушений виконувати вправи разом із його спортивною дружиною та нав’язливим інструктором Фаб’єном. Гравець має натискати кнопки в правильному порядку, щоб не зірвати тренування — інакше все починається заново з помилкою «Майклу не вдалося досягти просвітлення».

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Попри одну ненависну місію, Нед Люк не втомлюється повторювати, що хотів би повернутися до GTA — хай навіть у GTA Online. Він неодноразово закликав фанатів писати Rockstar з проханням повернути оригінальну трійку: Майкла, Тревора й Франкліна. Разом з тим щодо участі в GTA 6 — актор не дав чіткої відповіді. Коли ведучий представив його як «Майкла з GTA 5 і GTA 6», той сказав, що поки що така заява надто гучна. Актор Нед Люк вважає, що GTA 6 «варта того, щоб чекати» та Rockstar не підведе.

Джерело: Game Spot