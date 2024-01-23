Piranha Bytes відреагувала на чутки про закриття – у творців Gothic все погано, але надія є

Кілька днів тому з’явилися чутки про закриття Piranha Bytes. Студія, яка створила серії ігор Gothic, ELEX та Risen, виступила з офіційною заявою. Хоча студія стверджує, що не закривається, вона визнала, що справи йдуть не дуже добре.

Студія робить усе, що в її силах, щоб не «вимикати світло». Piranha Bytes невдовзі запропонує нову гру новому видавцю. Якщо усе піде добре, студія зможе працювати над цим та забезпечить своє майбутнє.

«Шановні фанати, Так, це правда. Ми, Piranha Bytes, перебуваємо у складній ситуації. Багато

новин про нас циркулюють прямо зараз, і це наша відповідь: Поки не списуйте нас! Ми робимо все, щоб продовжувати створювати світи, в яких ви можете загубитися.

Це те, для чого завжди билися наші серця. Ми переконані, що нам це вдасться. Ми творчі уми і в нас є ідеї!

Ми тримаємося разом, незважаючи ні на що. Зараз ми зосереджуємося на цій меті з усіх сил і робимо все необхідне, щоб знайти партнера для цього проєкту. Як тільки будуть якісь новини, ми поділимося ними з вами.

Щиро дякуємо за вашу постійну підтримку! Ваші Піраньї»

Однак все залежить від того, чи будуть видавці зацікавлені у фінансуванні нової гри. Piranha Bytes створює досить непогані ігри, але вони не стають хітами. І хоча їхні творці улюбленці аудиторії ПК, їхні останні релізи не надто успішні протягом багатьох років.

Нагадаємо, що Embracer Group придбала Piranha Bytes ще у 2019 році. Однак видавництво останнім часом теж стикається з серйозними фінансовими проблемами. Група вже закрила Campfire Cabal, Free Radical та Volition.

Проблеми Piranha не вплинуть на розвиток Gothic Remake – гру розробляє Alkimia Interactive, а видавцем є THQ Nordic.

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Джерела: Piranha Bytes, DSOG