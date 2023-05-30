Не лише TikTok: у США зростає популярність китайських програм, які так само можуть загрожувати нацбезпеці

TikTok вже кілька років перебуває під пильною увагою законодавців та розвідки США через побоювання, що програму можуть використати для шпигування за американцями. Однак доки значні зусилля уряду спрямовуються на блокування платформи з короткими відео, зростає популярність інших китайських застосунків.

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Занепокоєння щодо TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, пов’язане із законодавством, яке дає змогу Китаю отримати доступ до великих масивів інформації, якщо вона може загрожувати національній безпеці. Розвідка та уряд США переймаються тим, що ця інформація може включати адреси електронних пошт, документи, уподобання чи іншу особисту інформацію американських користувачів.

Водночас через зосередження на TikTok в США, здається, обділили увагою інші популярні китайські застосунки. Наприклад, програма для покупок Temu, що належить китайському PDD Holdings, у травні посіла друге місце в App Store серед безплатних програм (четверте і п’яте місця – у китайських CapCut і TikTok відповідно). У святкові сезони 2022 року Temu теж користувалась популярністю, займаючи 12 місце серед цифрових роздрібних продавців за кількістю унікальних відвідувачів сайту.

Цікаво, що з кінця березня до початку квітня (після виступу гендиректора TikTok у Конгресі) Lemon8 – програма від ByteDance, схожа за функціями на Pinterest та Instagram – отримала майже 1 мільйон завантажень у США.

Подібно до TikTok, усі перелічені програми збирають інформацію про користувачів, можуть аналізувати їхні інтереси й використовувати алгоритми, щоб націлити споживачів на продукти чи інформацію, які, ймовірно, зацікавлять їх. Однак експерти все ще вважають, що увага зі сторони користувачів до них, не така масштабна як до TikTok.

У США аудиторія TikTok налічує 150 млн активних користувачів щомісяця, а її дочірній додаток Lemon8 має всього 1,8 млн активних користувачів щомісяця. У той час як TikTok мав 415 мільйонів завантажень у США з моменту його запуску, в CapCut було 99 мільйонів, в Temu – 67 мільйонів і в Lemon8 – 1,2 мільйона.

За кількістю завантажень TikTok переважає лише Shein – 885 млн (щоправда, він був запущений у США набагато раніше, у 2014 році), однак він має близько 22 млн активних користувачів щомісяця.

Експерти вважають, що США мають розробити стратегію для оцінювання ризику китайських застосунків, де один з критеріїв звертатиме увагу на масштаб, а інший – на тип додатка та його здатність поширювати пропаганду. Наприклад, CapCut від ByteDance представляє менші ризики, оскільки має меншу базу користувачів і призначений для редагування, а не розповсюдження відео. Для програм електронної комерції, як-от Temu або Shein, так само ризики можуть бути меншими. І власне люди не проводять там так багато часу, як в TikTok.

Водночас приводи для занепокоєння США дійсно є. CNN нещодавно повідомляла, що пов’язаний з Temu застосунок Pinduoduo містить зловмисне програмне забезпечення. У країні також сформувалась коаліція з користувачів, брендів та правозахисників, які вимагають закрити Shein.

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«Поки люди говорять про TikTok, є ще дещо мерзенне – Shein, який збирає дані та робить інші гірші речі, такі як трудове рабство», — каже Чепін Фей, виконавчий директор консалтингової фірми Actum.

Законодавці США нині розглядають кілька шляхів, які можуть призвести до блокування TikTok, зокрема законопроєкт, який надасть Міністерству торгівлі повноваження забороняти програми з обмеженого переліку країн, якщо вони загрожуватимуть національній безпеці. Однак технологічна індустрія сприймає ініціативу не надто позитивно, оскільки вважає, що закон надасть виконавчій владі надто широкі повноваження для заборон певних технологій та збільшить частку ринку для існуючих техногігантів у США, таких як Meta, яка володіє Facebook та Instagram.

Джерело: CNBC