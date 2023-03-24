Слухання щодо TikTok у Конгресі США: конгресмени незадоволені непрямими відповідями глави компанії Шоу Зі Чу, тіктокери незадоволені слуханнями

У своїй вступній заяві голова Комітету Кеті Роджерс заявила, що TikTok слід заборонити. «ByteDance пов’язані з комуністичною партією Китаю, а ByteDance і TikTok – одне й те ж саме», — заявила вона.

Шоу Зі Чу у своїх свідченнях стверджував, що «ByteDance не є агентом Китаю». Він неодноразово посилався на проєкт Texas – масштабний план компанії щодо запобігання виходу даних американських користувачів за межі США.

Законодавці у комітеті скептично поставилися до плану. Голова TikTok неодноразово повторював, що дані користувачів із США будуть недоступними для співробітників з інших країн до кінця цього року. Члени Комітету називали проєкт Texas маркетинговою схемою, заявляючи, що він «не проходить перевірку на запах». При цьому, як і раніше у справі TikTok, конгресмени виявляли рідкісну двопартійну згоду.

Як і на попередніх слуханнях за участю керівників соціальних мереж, законодавці вимагали від Чу однозначних відповідей відповіді «так» чи «ні» на складні питання, їх розчарувала його відмова давати такі відповіді у низці випадків. Наприклад, коли Чу розгорнуто відповів на просте запитання: чи є ByteDance китайською компанією? Він розповів, що це світова глобальна компанія, заснована в Китаї.

CEO TikTok різко розкритикували за ухиляння від прямої відповіді на питання про те, чи шпигували співробітники ByteDance за американськими журналістами: «Я не думаю, що слово «шпигунство» – це правильне визначення, — сказав Чу. — Зрештою, це внутрішнє розслідування» (у TikTok вказали: Чу заперечував, що шпигунство велося за вказівкою комуністичної партії Китаю).

Законодавці ставили й загальні питання, які не стосуються безпосередньо TikTok. Серед іншого Шоу Зі Чу запитали, чи він визнає, що китайський уряд переслідує уйгурське населення. Чу запевнив, що «глибоко стурбований чути про всі види порушень прав людини» та зазначив, що заяви про це дозволені на TikTok – також ухиляючись від прямої відповіді. Подібні питання можна вважати такими, що не належать до справи, проте в цьому випадку йдеться не про судовий процес з чіткими правилами, а про слухання.

Американські законодавці цікавилися методами модерації TikTok та їхньою відмінністю від агресивної цензури його китайського аналога Douyin. Було порушено тему безпеки підлітків, зокрема, запобігання потенційно небезпечним вірусним челенджам.

Загалом п’ятигодинні розпитування не переконали членів комітету в тому, що проєкт Texas зможе розв’язати проблеми, що обговорюються. Наразі майбутнє TikTok виглядає невизначеним – Шоу Зі Чу ухилився від припущень щодо нього.

Учора китайські офіційні особи заявили, що виступають проти продажу TikTok . Чу ухилився від питання про це і знову почав розповідати про проєкт Texas.

Тим часом багато користувачів TikTok об’єдналися у захисті сервісу – у четвер хештег #tiktokearing набрав 2,8 млн переглядів. Тіктокери викладали ролики, що висміюють слухання, висловлювалися про необхідність реального, а не мережевого захисту американців, наполягали на тому, що законодавство для таких випадків має бути спільним, а не торкатися єдиної компанії.

TikTok був завантажений у США більше разів, ніж будь-який інший соціальний застосунок, з моменту його злиття з американським сервісом Musical.ly. За відомостями Axios, низка представників демократичної партії побоюються, що заборона TikTok може відштовхнути молодих людей – групу виборців, яка відіграла вирішальну роль у несподіваному успіху партії на тогорічних виборах.

Джерело: Engadget