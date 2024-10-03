Не пропустіть N Crypto Awards 2024 — криптоподію року в Україні за участі легендарного Jeremie Davinci

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6 жовтня у Києві стартує масштабна подія для української криптоіндустрії — конференція N Crypto Awards 2024, яка збере прихильників криптовалют та інноваційних технологій для обміну досвідом.

На N Crypto Awards 2024 виступлять 30 топових спікерів, які розкажуть про актуальні тренди криптоіндустрії, Web3 та AI (повний перелік тем доступний на сайті); також будуть нагороджені лідери галузі.

Топ-гість заходу — легендарний Jeremie Davinci, який ще у 2011 році радив купити біткоїн на 1$!

Окрім головної сцени працюватимуть кілька експозон: Network zone для зустрічей з блогерами та інфлюенсерами, Red Bull Gaming Ground та велика експозона від 30+ компаній. Після завершення основної частини на власників VIP-квитків чекає Afterparty з шоу-програмою.

Місце проведення N Crypto Awards 2024 — КВЦ Парковий, старт заходу — 6 жовтня, о 12:00.

Квитки вже у продажу на ncryptoconf.com.

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Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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