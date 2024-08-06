На фото можна побачити дві сонячні панелі та оцінити розміри літака — ймовірно, довжина сягає 10 метрів, а отже китайський «летючий шпигун» більший за X-37B, що експлуатується Космічними силами США.

Космічний літак Китаю (який мав бути секретним, але вже як є) був запущений на орбіту 14 грудня 2023 року ракетою Long March 2F і наразі здійснює свій третій політ навколо Землі.

Нещодавно літак потрапив у об’єктив Фелікса Шефбенкера з Австрії й астрофотограф вирішив простежити за об’єктом, аби зробити детальну (наскільки це можливо) візуалізацію.

Шефбенкер в інтерв’ю Space.com розказав, що використовував телескоп з дзеркалом діаметром 35,5 см і різноманітні механізми, які дозволяють стежити за супутниками й автоматично утримують їх в центрі поля зору. Фотограф також коригував обладнання за допомогою деяких вхідних даних і виправлень.

«Я робив ці зображення, знімаючи відео під час обльоту, а потім складаю їх і збільшую різкість найкращих кадрів», — каже Шефбенкер.

На зображеннях можна побачити дві сонячні панелі, які не видно на жодних комп’ютерних візуалізаціях, доступних в інтернеті, а також оцінити розміри літака.

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Ймовірно, його довжина сягає 10 метрів, що робить китайського «летючого шпигуна» більшим за американський космічний літак X-37B, що експлуатується Космічними силами США.

«Але інформація може бути неточною, оскільки кут, під яким освітлюється літак, може приховати певні особливості», — сказав Шефбенкер.

Цікаво, що під час третього польоту літак знизив свою орбіту до 350 км над Землею. Яку інформацію отримав Китай під час цієї подорожі невідомо.

Раніше експерти припускали, що деякі з останніх маневрів космічного безпілотного літака Shenlong свідчать про його можливе протисупутникове застосування (ймовірно, для маніпулювання чи захоплення супутників). У червні, під час своєї третьої місії, цей корабель випустив об’єкт, який віддалився на кілька кілометрів, а потім повернувся на відстань кількох сотень метрів.