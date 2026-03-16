Новий глобальний фактор може призвести до вибухового зростання цін на ПК та смартфони

З’явився новий глобальний фактор, який може вплинути на ціни та спричинити серйозне подорожчання комп’ютерів і мобільних пристроїв. Він пов’язаний з матеріалом, про який більшість користувачів ніколи не замислюється — галієм.





Галій є важливим компонентом для виробництва напівпровідників і спеціалізованих чипів, які використовуються у широкому спектрі електроніки — від ноутбуків до мобільних телефонів. Коли ціна на цей метал зростає або його постачання скорочується, це безпосередньо впливає на вартість виробництва електроніки. Дані ринку показують, що ціни на галій різко зросли в останні місяці, досягнувши приблизно $2 100 за кілограм на початку березня 2026 року, більше ніж удвічі перевищивши рівні початку 2025 року. Хоча проблема лежить глибоко в ланцюзі постачання напівпровідників, аналітики попереджають, що ефект доміно зрештою може досягнути ринку споживчої електроніки.

Чому матеріали для чипів раптово дорожчають? Поєднання геополітичної напруженості та обмежень у постачанні стимулює останній стрибок цін. Конфлікт на Близькому Сході викликав занепокоєння щодо глобальних поставок енергії та логістичних маршрутів, що підвищує витрати на численні промислові матеріали, які використовуються у виробництві напівпровідників. DigiTimes повідомляє, що кілька високотемпературних металів, що застосовуються у чипмейкінгу, включно з вольфрамом, танталом та молібденом, також зазнали різкого зростання цін.

Галій використовується у таких технологіях, як GaN-чипи (gallium nitride) та інші складні напівпровідники, які забезпечують високу ефективність і швидкість у сучасних електронних пристроях. Через це будь-які проблеми з постачанням галію можуть відчутно вплинути на галузь. Окрім чипів, галій застосовується у LED‑підсвітці дисплеїв, лазерах, оптичних сенсорах і мікрохвильових підсилювачах. Наприклад, сучасні OLED‑екрани смартфонів та ноутбуків містять тонкі шари галію у складі сплавів для покращення яскравості та енергоефективності. Крім того, високопродуктивні процесори та графічні карти для ігор і дата-центрів використовують галій у схемах силових транзисторів та радіочастотних модулях.

Приблизно 90% радіочастотних чипів у смартфонах виготовляються на основі арсеніду галію (GaAs). Лише ця категорія споживає близько 180 тонн галію на рік, а розвиток 5G-інфраструктури підвищує попит ще приблизно на 15% щороку. Проблему ускладнює й те, що галій не видобувається як окремий метал, а є побічним продуктом переробки бокситів та інших руд. Через це виробництво важко швидко наростити: навіть якщо попит різко зростає, збільшення пропозиції потребує розширення алюмінієвої або цинкової промисловості. Крім того, комерційна переробка та перероблення галію майже не розвинені, а це робить ринок ще більш чутливим до геополітичних ризиків.





Ще одна причина занепокоєння — висока концентрація виробництва галію в одній країні. За оцінками галузевих досліджень, Китай контролює близько 95-98% світового виробництва цього металу, що створює серйозну залежність для глобальної електронної індустрії. Щорічний обсяг виробництва галію у світі становить приблизно 700-760 тонн, причому значна частина використовується у виробництві складних напівпровідників для смартфонів, мереж 5G і оборонних систем.

Аналітики прогнозують, що через дефіцит галію ціни на ПК можуть зрости на 3-7% у 2026 році, а на мобільні пристрої — до 5-10%, особливо для моделей із високопродуктивними GPU та дисплеями з OLED або mini-LED. Виробники великих брендів, таких як NVIDIA, AMD та Apple, вже почали закладати додаткові витрати на закупівлю галію у свої бюджети виробництва, щоб уникнути перебоїв у випуску нових чипів. Для ринку мобільних пристроїв це означає, що навіть середні смартфони з екранами AMOLED і підтримкою 5G можуть подорожчати на $30-$70 за одиницю, якщо постачання галію залишатиметься обмеженим. Аналітики також відзначають, що виробники намагаються оптимізувати використання галію та шукати альтернативні матеріали, але це потребує часу і додаткових інвестицій у нові технології виробництва.

Джерело: Digital Trends