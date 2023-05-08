Не тільки Gmail: Google тепер показує рекламу прямо в рядку пошуку магазину Play Store

Компанія Google продовжує свої експерименти з розміщенням рекламних повідомлень у різних місцях, де їх можуть бачити якнайбільше користувачів. Нещодавно додаткові рекламні публікації з’явилися у теках поштового сервісу Gmail. А тепер до перегляду нової реклами слід готуватися користувачам Android-пристроїв, які часто відвідують магазин застосунків Google Play Store.

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Зазначається, що магазин Play Store почав показувати обмежені за часом події та пропозиції, що спонсоруються, прямо в рядку пошуку поряд з минулими пошуковими запитами. Якщо раніше панель пошуку показувала лише 4 останні запити, то тепер вона також додатково включає максимум 3 «обмежені за часом події разом зі спонсорованими пропозиціями».

Google буде використовувати обмежені за часом події для просування потокових застосунків зі спортивною подією в конкретний день або як внутрішньо ігрову подію. Такі оголошення часто відображаються у вигляді карток в основній стрічці Play Store, але тепер вони також відображатимуться в історії пошуку разом із піктограмою застосунку, назвою, рейтингом та кількістю завантажень.

Крім того, Google показує у рядку пошуку рекламу, яка дозволяє просувати певні застосунки. Коли користувач почне вводити текст, рекламні пропозиції та обмежені за часом події зникнуть із рядка пошуку Play Store. На жаль, з новим підходом історія пошуку пересувається вниз, чітко показуючи пріоритети компанії.

Спонсорована реклама з’являється з оновленням Google Play System April 2023. Наразі воно поступово розгортається на пристроях користувачів.

Джерело: sammobile