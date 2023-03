Не тільки Google Pixel — інформацію, видалену зі скриншотів Windows, також можна відновити

Нещодавно дослідники повідомили про вразливість aCropalypse, яку виявили в інструментах для створення скриншотів Pixel — однак, схоже, Google була не єдиною компанією, яка припустилася такої помилки.

Повідомляється, що інструмент Snipping Tool від Microsoft для Windows 11 та Snip & Sketch у Windows 10 мають дуже схожий експлойт — отже скриншоти, які ви виклали в інтернет, можуть містити інформацію, яка не призначена для загалу.

Дослідник Девід Бьюкенен пише, що якщо зробити знімок екрана за допомогою одного з вказаних інструментів, зберегти його, а потім обрізати та знову зберегти — дані можуть бути доступними у тому самому файлі. Щоб побачити прихований вміст можна використовувати майже такий самий код, що й для смартфонів Pixel.

holy FUCK.

Windows Snipping Tool is vulnerable to Acropalypse too.

An entirely unrelated codebase.

The same exploit script works with minor changes (the pixel format is RGBA not RGB)

Tested myself on Windows 11 https://t.co/5q2vb6jWOn pic.twitter.com/ovJKPr0x5Y

— David Buchanan (@David3141593) March 21, 2023