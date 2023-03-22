Новини Софт 22.03.2023 о 11:35

Не тільки Google Pixel — інформацію, видалену зі скриншотів Windows, також можна відновити

Катерина Даньшина

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Нещодавно дослідники повідомили про вразливість aCropalypse, яку виявили в інструментах для створення скриншотів Pixel — однак, схоже, Google була не єдиною компанією, яка припустилася такої помилки.

Повідомляється, що інструмент Snipping Tool від Microsoft для Windows 11 та Snip & Sketch у Windows 10 мають дуже схожий експлойт — отже скриншоти, які ви виклали в інтернет, можуть містити інформацію, яка не призначена для загалу. 

Дослідник Девід Бьюкенен пише, що якщо зробити знімок екрана за допомогою одного з вказаних інструментів, зберегти його, а потім обрізати та знову зберегти —  дані можуть бути доступними у тому самому файлі. Щоб побачити прихований вміст можна використовувати майже такий самий код, що й для смартфонів Pixel.

Але вразливість, схоже, дещо обмежена за сферою дії, Б’юкенен каже, що експлойт «вимагає збереження-обрізання-збереження» — тобто все буде добре, якщо початковий скриншот включатиме лише певну частину екрана. І хоча інструмент Snip & Sketch у Windows 10 нібито має ту саму проблему, дослідник стверджує, що в оригінальному інструменті Snipping Tool для Windows 10 її немає.

Минулого тижня Девід Бьюкенен і Саймон Ааронс повідомили про вразливість у системі безпеки Google Pixel, яка стосується стандартної утиліти Markup і дозволяє частково «скасовувати» редагування скриншотівGoogle вже закрила вразливість на Pixel 4A, 5A, 7 та 7 Pro у березневому оновленні безпеки. На інших Pixel загроза поки актуальна — перевірити скриншот можна самостійно, завантаживши його на сторінку, що створена Ааронсом та Бьюкененом.

«Ми знаємо про ці звіти, проводимо розслідування та запровадимо необхідні заходи, щоб захистити клієнтів»», — сказала представник Microsoft Рейчел Тогер Візерс. 

Джерело: The Verge


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