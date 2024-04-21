Не всі у NVIDIA мільйонери — акції доводиться продавати, каже програміст з платнею $250 тис. на рік

Співробітник NVIDIA, який заробляє $250 000 доларів на рік, сказав, що заробітки працівники компанії, «не такі рожеві», як дехто може подумати. Він анонімно розповів Business Insider, що хоча деяким співробітникам NVIDIA може пощастити стати мільйонерами, це далеко не завжди так. Видання перевірило особу та статки співрозмовника.

Інженер-програміст, який приєднався до компанії кілька років тому, отримує майже половину своєї базової зарплати у вигляді RSU (restricted stock units, одиниць обмеженої пропозиції, тобто льотних акцій).

«Якщо ви дивитеся здалеку та кажете, що працівники NVIDIA є мільйонерами, то це абсолютно так, але цей мільйон не заходить занадто далеко. Через те, що акції піднялися до неба, є очікування, що всі заробили багато грошей. Насправді RSU, які ви отримуєте, є основною частиною вашого експоненціального зростання багатства, і не всі отримають багато», — каже він.

Навіть якщо деякі співробітники отримають багато RSU, не всі, і не завжди утримують ці статки.

«Зрештою, ви переведете в готівку свої акції, щоб виконати свої річні зобов’язання з виплати особистих податків, стягнень за майно та будь-яких інших витрат», — сказав він.

NVIDIA, у якій працює близько 26 000 співробітників, отримала значний зиск від буму генеративного штучного інтелекту. Її акції різко зросли за останні 12 місяців, що зробило її найдорожчою компанією після Microsoft та Apple. Однак у п’ятницю акції NVIDIA впали на 10% і зараз коштують майже на $200 доларів нижче березневого піка.

Інженери NVIDIA мають ранг від рівня 1 до рівня 8. Співбесідник видання має четвертий рівень. Він сказав, що його часто запитують у соціальних мережах, скільки він заробляє. Він стверджує, що це неправильне уявлення про те, що всі співробітники NVIDIA мають багато грошей, оскільки більша частина їхніх статків зберігається в акціях, а податки забирають значну частину.

Працівник стверджує, що в Каліфорнії, де NVIDIA має чотири офіси, мільйон «не велика цифра», оскільки ціни на житло та вартість життя зазвичай високі. Він додає, що «життя трапляється», тобто завжди є несподівані рахунки чи витрати.

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Найбільшою покупкою, яку він зробив після того, як перерахував частину своїх акцій NVIDIA, був перший внесок у розмірі $250 000 за його будинок із трьома спальнями, який у 2018 році коштував майже 1,4 мільйона доларів.

Існує також обмеження щодо кількості одиниць акцій, які можуть отримати працівники. Навіть найпоказовіші працівники мають обмеження щодо отримання 50% своєї базової зарплати на рік. Це означає, що працівник NVIDIA, який заробляє $1 млн на рік, не може вважатися багатим у такому місці, як Сан-Франциско. Згідно з дослідженням за 2023 рік, щоб бути «заможним», вам потрібно мати $4,7 млн.

Крім того, існує велика різниця в оплаті праці працівників NVIDIA у США та інших країнах. Інженер-програміст в Індії, який має рівень третій рівень отримує базову платню близько $19 000.

«Я все ще задоволений тим, де я перебуваю, і я радий, що мені вдалося, але все не так райдужно, як виглядає з боку. Я дуже задоволений ціною, за якою торгуються акції NVIDIA».

Зростання акцій допомогло зробити генерального директора Дженсена Хуанга одним із найбагатших людей у ​​світі. Він займає 21 місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index зі статками близько $67 млрд.