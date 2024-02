Не використовуйте Apple Vision Pro під час керування автомобілем – міністр транспорту США

З того часу, як Vision Pro надійшла у продаж минулого тижня, дорогу гарнітуру доповненої реальності можна було побачити в різних незвичайних місцях: від спортзалу до літаків. Однак після того, як одного з власників було помічено з гарнітурою на голові під час поїздки на Tesla Cybertruck по шосе, міністр транспорту США Піт Буттіджич виступив із попередженням, нагадавши людям про необхідність керуватися здоровим глуздом.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024