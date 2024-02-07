Не використовуйте Apple Vision Pro під час керування автомобілем – міністр транспорту США

З того часу, як Vision Pro надійшла у продаж минулого тижня, дорогу гарнітуру доповненої реальності можна було побачити в різних незвичайних місцях: від спортзалу до літаків. Однак після того, як одного з власників було помічено з гарнітурою на голові під час поїздки на Tesla Cybertruck по шосе, міністр транспорту США Піт Буттіджич виступив із попередженням, нагадавши людям про необхідність керуватися здоровим глуздом.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

У публікації на X (Twitter) разом з уривком з оригінального відео Буттіджич повторив, що «ВСІ сучасні системи допомоги водієві, доступні сьогодні, вимагають, щоб водій-людина постійно контролював ситуацію і був повністю залучений до водіння». Аналогічно, гарнітура Apple поставляється з безліччю попереджень, що радять користувачам не використовувати її під час «керування транспортним засобом під час руху» або в «будь-яких інших ситуаціях, що вимагають уваги до безпеки».

Після публікації міністра Буттиджича творець оригінального відео Данте Лентіні повідомив ЗМІ, що відзнятий матеріал є «пародією», зробленою з друзями, а під час водіння гарнітуру носили лише 30-40 секунд. Крім того, Лентіні стверджує, що кадри, які свідчать про те, що його заарештували, були постановочними в цьому розіграші.

Важливо відзначити, що Cybertruck у стандартній комплектації поставляється із системою Tesla Autopilot. Але ця функція ще не активована для першої хвилі автомобілів Founder’s Edition. Це означає, що Лентіні їхав шосе з гарнітурою на голові без допомоги будь-яких передових систем допомоги водієві.

Джерело: Engadget