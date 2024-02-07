Новини Пристрої 07.02.2024 о 14:22 comment views icon

Не використовуйте Apple Vision Pro під час керування автомобілем – міністр транспорту США

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

З того часу, як Vision Pro надійшла у продаж минулого тижня, дорогу гарнітуру доповненої реальності можна було побачити в різних незвичайних місцях: від спортзалу до літаків. Однак після того, як одного з власників було помічено з гарнітурою на голові під час поїздки на Tesla Cybertruck по шосе, міністр транспорту США Піт Буттіджич виступив із попередженням, нагадавши людям про необхідність керуватися здоровим глуздом.

У публікації на X (Twitter) разом з уривком з оригінального відео Буттіджич повторив, що «ВСІ сучасні системи допомоги водієві, доступні сьогодні, вимагають, щоб водій-людина постійно контролював ситуацію і був повністю залучений до водіння». Аналогічно, гарнітура Apple поставляється з безліччю попереджень, що радять користувачам не використовувати її під час «керування транспортним засобом під час руху» або в «будь-яких інших ситуаціях, що вимагають уваги до безпеки».

Після публікації міністра Буттиджича творець оригінального відео Данте Лентіні повідомив ЗМІ, що відзнятий матеріал є «пародією», зробленою з друзями, а під час водіння гарнітуру носили лише 30-40 секунд. Крім того, Лентіні стверджує, що кадри, які свідчать про те, що його заарештували, були постановочними в цьому розіграші.

Важливо відзначити, що Cybertruck у стандартній комплектації поставляється із системою Tesla Autopilot. Але ця функція ще не активована для першої хвилі автомобілів Founder’s Edition. Це означає, що Лентіні їхав шосе з гарнітурою на голові без допомоги будь-яких передових систем допомоги водієві.

Джерело: Engadget

Loading comments...

Новини партнерів

Накопичуєте та отримуєте 4% річних. Як «Збірка» від Sense Bank допомагає збирати гроші
Ви можете інвестувати в іспанську віллу та мати 17,1% річних. Внески – від €810
VARUS збільшив продажі на 150%. Як в цьому допомогла онлайн-оплата від Tranzzo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати