YouTube для Android TV отримав оновлений інтерфейс бічної панелі

Застосунок YouTube для Android TV отримав оновлення інтерфейсу. Розробники додали нову анімацію під час доступу до бічної панелі меню з оновленим виділенням елементів під час навігації.

Під час доступу до бічної панелі YouTube в застосунку Android TV новий слайд в анімації показує, як заголовки розділів ковзають угору, а поточна вкладка ковзає праворуч.

Стара анімація просто переміщується в поле зору з іконками, як-от Search, Home, Music, Movies & TV, Gaming, Subscriptions, Library та More, які мають текстовий опис. Однак оновлена анімація має меншу бічну панель зі значками, на якій спочатку видно лише значки Search, Home, Music, Movies & TV та More. Лише після використання пульта дистанційного керування розкривається бічне меню цього розділу з додатковими параметрами.

Наразі незрозуміло, наскільки широко поширилося це оновлення, його помітили його на кількох пристроях Android і Google TV, включаючи Nvidia Shield TV та Chromecast з Google TV.

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Окрім цього зміни відбулися й у зовнішньому вигляді елементів бічного меню. Останнім часом можна спостерігати, як більше розділів YouTube позбавляються загострених країв на користь округлених кутів і більш м’яких секцій. Ці зміни є кроками до запровадження зовнішнього вигляду в стилі Material You. Нещодавно відповідним чином змінився й дизайн браузера Chrome.

Отже, кожний пункт бічного меню тепер трохи виділяється на основному фоні. Також збільшилась відстань між кожним із плаваючих перемикачів. Піктограми залишаються незмінними. Ці зміни не впливають на функціональність бічної панелі YouTube під час перегляду на Android TV.

Джерело: 9to5google