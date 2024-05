NVIDIA RTX 6000: графічні процесори R100 Rubin підуть у масове виробництво наприкінці 2025 року

Американська вчена-астроном Вера Рубін стане «покровителькою» графічної архітектури гіпотетичних відеокарт NVIDIA RTX 6000. Хоча компанія ще офіційно не оприлюднила цю назву, вона відома деякий час після витоку минулого року. Компанія нещодавно представила свій найпотужніший чип Blackwell B100, відеокарти з яким з’являться цього року.

Astronomer Vera Rubin at work at the Lowell Observatory in Flagstaff, AZ, 1965. Rubin transformed modern physics and astronomy with her observations showing that galaxies and stars are immersed in the gravitational grip of vast clouds of dark matter. pic.twitter.com/C632eshHZP

— World of Science (@scientists_feed) April 20, 2022