NVIDIA RTX 6000: графічні процесори R100 Rubin підуть у масове виробництво наприкінці 2025 року

Американська вчена-астроном Вера Рубін стане «покровителькою» графічної архітектури гіпотетичних відеокарт NVIDIA RTX 6000. Хоча компанія ще офіційно не оприлюднила цю назву, вона відома деякий час після витоку минулого року. Компанія нещодавно представила свій найпотужніший чип Blackwell B100, відеокарти з яким з’являться цього року.

Astronomer Vera Rubin at work at the Lowell Observatory in Flagstaff, AZ, 1965. Rubin transformed modern physics and astronomy with her observations showing that galaxies and stars are immersed in the gravitational grip of vast clouds of dark matter. pic.twitter.com/C632eshHZP — World of Science (@scientists_feed) April 20, 2022

Аналітик Мінг-Чі Куо повідомляє, що GPU R100 надійде в масове виробництво до кінця 2025 року. Виробництво готових серверних рішень почнеться не раніше першого кварталу 2026 року. Йдеться саме про терміни виробництва, а не постачання.

NVIDIA все ще завершує розробку специфікацій нового чипу, зокрема розмір кристала та пакування. Наразі розглядаються три варіанти, у тому числі з використанням пакування CoWoS-L, яке вже використовується графічними процесорами Blackwell. Повідомляється, що Rubin використовуватиме техпроцес TSMC N3.

Однією з речей, на якій NVIDIA зосереджується в архітектурі Rubin є енергоспоживання. Великі витрати енергії можуть зупинити клієнтів на шляху придбання потужних обчислювачів. Графічний процесор Blackwell B200 може споживати до 1000 Вт. Аналітик підтверджує попередні заяви про те, що Rubin використовує стеки швидкісної пам’яті 4x HBM4. Наразі немає подробиць про суперчіпи на основі нової архітектури, схожі на GH200 або GB200.

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