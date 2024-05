God of War: Ragnarok – ще один ексклюзив PlayStation вийде на ПК. Анонс очікується «незабаром»

Протягом останніх кількох років PlayStation поступово портувала лінійку ексклюзивних ігор власної розробки на платформу ПК. Одним з останніх таких прикладів є Horizon: Forbidden West – гра вийшла на ПК в березні цього року. А вже наступного тижня на комп’ютерах можна буде запустити Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨

God of War Ragnarok is one of the next PlayStation exclusive titles to be ported on PC

Announcement date is imminent. Check all details we know in our latest Dealabs Magazine reports#GodOfWarRagnarok #PC https://t.co/DDNBoEMk6I

— billbil-kun (@billbil_kun) May 10, 2024