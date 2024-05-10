God of War: Ragnarok – ще один ексклюзив PlayStation вийде на ПК. Анонс очікується «незабаром»

Протягом останніх кількох років PlayStation поступово портувала лінійку ексклюзивних ігор власної розробки на платформу ПК. Одним з останніх таких прикладів є Horizon: Forbidden West – гра вийшла на ПК в березні цього року. А вже наступного тижня на комп’ютерах можна буде запустити Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨 God of War Ragnarok is one of the next PlayStation exclusive titles to be ported on PC Announcement date is imminent. Check all details we know in our latest Dealabs Magazine reports#GodOfWarRagnarok #PC https://t.co/DDNBoEMk6I — billbil-kun (@billbil_kun) May 10, 2024

Також повідомляється, що наступним ексклюзивом PlayStation, який вийде на ПК, стане друга пригода Кратоса ─ гра God of War: Ragnarok. Про це заявляє надійний інсайдер billbil-kun. Він каже, що God of War: Ragnarok «є однією з наступних ексклюзивних ігор PlayStation, які будуть перенесені на ПК». Незалежно від того, чи з’явиться гра на презентації Sony State of Play, за чутками, анонс нібито «неминучий» і може відбутися пізніше цього місяця.

Наразі немає інформації про можливу дату випуску порту для ПК, але Horizon: Forbidden West, яка вийшла того ж року, що й Ragnarok, перейшла на ПК лише через 2 роки після першого випуску. Якщо Sony застосовує подібну логіку до всіх своїх портів, то God of War: Ragnarok, швидше за все, вийде на ПК ближче до кінця року.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Ithillel. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Джерело: gamesradar