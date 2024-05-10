Новини Ігри 10.05.2024 о 17:54 comment views icon

God of War: Ragnarok – ще один ексклюзив PlayStation вийде на ПК. Анонс очікується «незабаром»

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Вадим Карпусь

Автор новин

God of War: Ragnarok – ще один ексклюзив PlayStation вийде на ПК. Анонс очікується «незабаром»

Протягом останніх кількох років PlayStation поступово портувала лінійку ексклюзивних ігор власної розробки на платформу ПК. Одним з останніх таких прикладів є Horizon: Forbidden West – гра вийшла на ПК в березні цього року. А вже наступного тижня на комп’ютерах можна буде запустити Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

Також повідомляється, що наступним ексклюзивом PlayStation, який вийде на ПК, стане друга пригода Кратоса ─ гра God of War: Ragnarok. Про це заявляє надійний інсайдер billbil-kun. Він каже, що God of War: Ragnarok «є однією з наступних ексклюзивних ігор PlayStation, які будуть перенесені на ПК». Незалежно від того, чи з’явиться гра на презентації Sony State of Play, за чутками, анонс нібито «неминучий» і може відбутися пізніше цього місяця.

Наразі немає інформації про можливу дату випуску порту для ПК, але Horizon: Forbidden West, яка вийшла того ж року, що й Ragnarok, перейшла на ПК лише через 2 роки після першого випуску. Якщо Sony застосовує подібну логіку до всіх своїх портів, то God of War: Ragnarok, швидше за все, вийде на ПК ближче до кінця року.

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Джерело: gamesradar


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