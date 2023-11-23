Netflix дав режисеру $55 млн на новий серіал, а він витратив їх на акції, криптовалюту та дорогі автомобілі

Ось і готовий сценарій для майбутніх серіалів стримінгу.

Карл Ерік Рінш, відомий за фільмом «47 Ронін‎», витратив мільйони доларів, які Netflix дав йому на новий науково-фантастичний серіал, зовсім на іншу «‎творчість» — гру на фондових і криптовалютних ринках.

За даними The New York Times, у листопаді 2018 року 46-річний режисер уклав угоду з Netflix на виробництво науково-фантастичного серіалу «Conquest» на суму у $61,2 млн. До березня стримінг витратив $44,3 млн на шоу Рінша, тоді як режисер попросив більше грошей, погрожуючи завершенням виробництва — і Netflix надав додаткові $11 млн.

Рінш натомість спрямував кошти на інші потреби — у 2020 році $10,5 млн він використав для гри на фондовому ринку і зрештою втратив на торгівлі $5,9 млн (у статті посилаються на фінансові документи, оприлюдненні під час його розлучення). Далі режисер зацікавився крипторинком, де йому пощастило більше — придбання Dogecoin перетворило ставку Рінша у $4 млн на майже $27 млн.

«Дякую вам і нехай Бог благословить криптовалюту», — написав захоплений пан Рінш в онлайн-чаті з представником Kraken.

Ще $8,7 млн він витратив на купівлю автомобілів (зокрема Ferrari й п’ять Rolls-Royce) та дизайнерських меблів і годинників. У своїх свідченнях Рінш сказав, що ці товари були реквізитом для серіалу і тому він заплатив за них грошима Netflix.

Netflix тим часом, попри інвестування $55 млн, і досі не отримав жодного епізоду від режисера. Речник стримінгу Томас Черіан сказав, що серіал нині списано, оскільки «зрозуміло, що пан Рінш і не збирався завершити проєкт, який погодився зробити».

Наразі режисер і стримінг проходять конфіденційний арбітражний процес. Рінш, який його й ініціював, каже, що Netflix винен йому щонайменше $14 млн відшкодування за порушення контракту.

Фільмографія Рінша складається лише з одного фільму — бойовика з Кіану Рівзом «47 Ронін» 2013 року, який отримав негативні відгуки від критиків і зібрав всього $150 млн у прокаті при бюджеті у $175 млн.