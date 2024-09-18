Netflix розсекретив дату виходу «Відьмак: Сирени з глибин» і показав атмосферний уривок з аніме

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив, що аніме «Відьмак: Сирени з глибин» вийде 11 лютого 2025 року. Компанія також показала ексклюзивний фрагмент майбутнього фільму. Тобто видання Redanian Intelligence мало рацію.

У центрі сюжету — пригоди Ґеральта з Рівії, мутанта-мисливця на монстрів. Він отримує завдання розслідувати серію нападів у прибережному селищі. Під час розслідування Геральт опиняється втягнутим у багатовіковий конфлікт між людьми та морським народом. Щоб запобігти війні між двома королівствами, відьмаку доведеться покластися на допомогу старих і нових друзів.

Головного героя, Ґеральта з Рівії, озвучить Даґ Кокл. Він же представив глядачам перший фрагмент фільму. До акторського складу також приєдналися Джої Бейті у ролі барда Любистка та Аня Чалотра, яка озвучить чарівницю Єннефер. Крістіна Врен подарує свій голос Ессі Давен.

«Відьмак: Сирени з глибин» базується на оповіданні Анджея Сапковського «Маленька жертва». Цей твір не екранізували у першому сезоні серіалу «Відьмак». Новий проєкт стане другим анімаційним фільмом у всесвіті після «Відьмак: Кошмар вовка», який розповідав історію походження Весеміра, наставника Ґеральта.

Сценарій фільму написали Майк Островський та Рей Бенджамін. Продюсером виступила Лорен Шмідт-Гіссріх. За анімацію відповідає Studio Mir. Режисером став Кан Хі Чул. Анджей Сапковський бере участь у проєкті як творчий консультант.

Онлайн-курс “Data Science in Finance” від Laba. Навчіться автоматизувати збір та обробку даних завдяки Python, щоб розробляти прогнозні моделі, використовувати інструменти моніторингу та аналізу точності, а також візуалізувати дані. . Детальніше

Джерело: Deadline

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.