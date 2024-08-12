Четвертий сезон «Відьмака» від Netflix — нові деталі про «Щурів» та нільфгаардські справи

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Знімання третього та четвертого епізодів четвертого сезону серіалу «Відьмак» від Netflix завершені. Нових деталей небагато через фільмування у студії, але вони є.

Останнім часом було не надто багато витоків про знімальний процес, адже він тривав на знімальному майданчику в Longcross Studios, поза межами уваги фанатів та їхніх камер. Режисером епізодів виступила Тріша Брок, яка відома своєю роботою над «Ходячими мерцями». Її останньою роботою є третій сезон «Бріджертонів». Сценаристи цього блоку «Відьмака» — Рей Бенджамін (3 епізод) та Трой Денгерфілд (4 епізод), які написали четверту та восьму серії третього сезону.

Стало відомо про участь авторів Денні Вудберна та Ліндена Порко у ролях Золтана Хівая та Персіваля Шуттенбаха. Це епізод, коли група з краснолюдів та одного гнома натрапляє на Ґеральта та супутників, після чого вони деякий час подорожуватимуть разом.

Сцени, зняті у таборі біженців, включають божевільного священника, який називає місцеву жінку відьмою та має намір спалити її на вогнищі. Група Ґеральта втручається, а Регіс отримує культовий момент із підковою. Потім на табір нападають нільфгаардці.

Цікавим новим фото є кадр зі знімального майданчика, де Цирі із розпущеним волоссям стоїть разом зі «Щурами». Більшість фільмування цієї сюжетної лінії відбувалося за стінами Longcross Studios, тому про неї небагато інформації. Але відомо про дуже криваву сцену бійки за участю «Щурів» (можливо, приїхав Лео Боннарт (Шарлто Коплі), хоча точно невідомо). Деякі сцени за їхньої участі знімалися у селі під назвою Джелесі.

Одне з інших цікавих місць знімання — мусульманський поховальний комплекс у Вокінгу, Англія. Там колектив серіалу провів кілька днів. Можна припустити, що там знімали сади у столиці Нільфгарда. Відомо, що імператор Емгир (Барт Едвардс) перебуває там разом з Вільгефорцем (Махеш Джаду) та фальшивою Цирі (Френсіс Пулі). Це також може бути інше місце, наприклад, королівські сади Реданії.

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У четвертому сезоні «Відьмака» також буде представлений ключовий персонаж з боку Нільфгаарду, Стефан Скеллен (Джеймс Пьюрфой). Славетний шпигун вирушить у пошуки справжньої Цирі.

Джерело: Redanian Intelligence

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