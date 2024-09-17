Netflix звинувачують у плагіаті: «Гра в кальмара» начебто схожа на індійський фільм «Удача» 2009 року

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Індійський кінематографіст подав до суду на Netflix, звинувативши сервіс у копіюванні його фільму «Удача» для створення популярного серіалу «Гра в кальмара».

Сохам Шах подав позов у ​​Нью-Йорку, стверджуючи, що «Гра в кальмара» є копією його фільму «Удача», який вийшов мовою хінді у 2009 році. В цій картині розповідається про групу людей, «обдарованих «вдачею», яких завербував «злодій в злочинному світі» для участі в «серії викликів, спрямованих на перевірку їхнього фактора «удачі», коли гравці з усього світу роблять на них ставки», згідно з офіційним синопсисом на IMDB.

Нагадаємо, «Гра в кальмара» ─ це південнокорейський антиутопічний серіал. Він розповідає про групу учасників, які борються на смерть за чималу суму грошей, проходячи через різноманітні смертельні випробовування.

«Основний сюжет, персонажі, теми, настрій, обстановка та послідовність подій у «Грі в кальмара» разюче схожі на сюжет у «Удачі», що заперечує будь-яку ймовірність того, що така схожість може бути випадковим», — сказав Шах у позові.

Згідно з позовом, Шах стверджує, що написав свою історію «приблизно у 2006 році», і що Хван Дон Хек написав «Гру в кальмара» у 2009 році, того самого року, коли «Удача» вийшла в кінотеатрах. Також Шах заявив, що Netflix міг мати доступ до «Удачі», оскільки фільм вийшов у всьому світі в липні 2009 року в кінотеатрах Індії, Великобританії, США та ОАЕ, а також мав «значну рекламу та маркетинг».

У позові Шаха також стверджується, що Netflix продовжував порушувати його авторські права на «Удачу», створюючи додатковий контент, отриманий від «Гри в кальмара», як-от реаліті-серіал, який вийшов у 2023 році, і захоплюючі пригоди, які планується запустити в Нью-Йорку в жовтні. Додатково він стверджував, що серіал збільшив ринкову вартість Netflix на понад $900 млн.

Шах вимагає відшкодування невизначених збитків, а також заборони Netflix порушувати його авторські права шляхом маркетингу та трансляції «Гри в кальмара», отримання прибутку від продажу товарів і розробки інших серіалів та робіт, які можуть порушувати авторські права в майбутньому.

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Netflix у своїй заяві спростовує ці звинувачення як безпідставні:

«Ця претензія безпідставна. «Гра в кальмара» була створена та написана Хван Дон Хеком, і ми маємо намір рішуче захищати це питання».

У 2021 році кілька індійців опублікували в X публікації про схожість «Гри в кальмара» та «Удачі».

I think I downloaded wrong Squid Game. pic.twitter.com/ZccIxnkE9z — Mucifer Lorningstar (@Nayzraf) September 30, 2021

Прем’єра другого сезону «Гри в кальмара» запланована на 26 грудня цього року, а третій і останній сезон запланований на 2025 рік.

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Джерело: independent

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