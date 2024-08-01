Тизер серіалу «Гра в кальмара 2» — нові гравці та смертоносні змагання на Netflix з 26 грудня

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Netflix оприлюднив короткий тизер продовження серіалу «Гра в кальмара» і анонсував третій (і останній) сезон.

Другий сезон дебютує вже 26 грудня, тоді як третій анонсували на 2025 рік.

Лі Чон Че повернеться до ролі Сон Гі Хуна разом з іншими акторами оригінального випуску — Лі Бьон Хоном (фронтмен гри), Ві Ха Чжуном (молодий офіцер поліції, який шукав свого брата) та Кон Ю (вербувальник нових гравців).

Згідно з офіційним синопсисом, «через три роки після перемоги у Грі в кальмара гравець 456 рішуче налаштований відшукати людей, що стоять за нею і покласти краї їхній смертельній забавці». Пошуки стартують з вербувальника, який колись заманив до гри самого Гі Хуна у метро, однак, коли зусилля головного героя увінчуються успіхом, він розуміє, що має знову увійти у гру, аби її назавжди завершити.

Перший сезон серіалу «Гра в кальмара» нині вважається найпопулярнішим телевізійним сезоном в історії Netflix. Він отримав 14 номінацій на «Еммі» та 6 перемог (зокрема режисерську та за найкращого актора драматичного серіалу).

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.