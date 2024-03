Nobody Wants to Die ─ нуарний пригодницький детектив про Нью-Йорк 2329 року вийде на ПК, PS5 та Xbox

Польський розробник Critical Hit Games анонсував Nobody Wants to Die ─ нову детективну нуарну пригодницьку гру, дія якої відбувається у Нью-Йорку у 2329 році.

Critical Hit Games підготувала кінематографічний анонсующий трейлер та кілька скріншотів, щоб потенційні гравці могли оцінити проєкт. Гра розробляється з використанням рушія Unreal Engine 5 і візуально виглядає досить привабливо.

У Nobody Wants to Die доведеться грати за детектива відділу вбивств Джеймса Карру, коли він ризикує своїм життям, переслідуючи серійного вбивцю. Усе ускладнюється тим фактом, що «технології просунулися, щоб запропонувати людям вічне життя, дозволяючи зберігати свідомість у банках пам’яті або переносити з одного тіла в інше. Тобто, якщо ви можете дозволити собі підписку».

У небезпечних пошуках гравцю допомагатиме молода поліцейська зв’язкова Сара Кай, яка розкриє масу темних таємниць про найвпливовіших людей Нью-Йорка.

Гра Nobody Wants to Die має вийти у 2024 році на платформах ПК, PS5 та Xbox Series X|S.

Джерело: IGN

