Ноутбук з десктопними NVIDIA RTX 4090 та Ryzen 9 7950X3D — максимальна потужність, жодної автономності

Мобільна NVIDIA RTX 4090 набагато повільніша за десктопну, і один модер вирішив це виправити. Ноутбук з настільною відеокартою завтовшки 7 см важить 8 кг.
Характеристики ноутбучної RTX 4090 непорівнянні з настільною версією. Вона використовує зовсім інший графічний процесор AD103 замість AD102, лише з 59% ядер. Портативний графічний адаптер має на 8 ГБ менше пам’яті та працює зі значно нижчим лімітом потужності 175 Вт — настільну версію можна налаштувати на 600 Вт.
Ентузіаст також встановив у ноутбук десктопний процесор Ryzen 9 7950X3D — деякі ноутбуки класу робочих станцій використовують роз’єм AM5. У цієї моделі є навіть можливість замінити материнську плату (використовується ROG STRIX B650I Mini-ITX). Комп’ютер оснащено подвійною пам’яттю DDR5-6800 сумарним обсягом 32 ГБ, також у нього встановлений твердотілий накопичувач Intel Optane P5800.
Ключовим оновленням є відеокарта. Модер використовує варіант RTX 4090 з турбіною та TDP 450 Вт (ні, це не 4090D). Відеокарта також має роз’єм живлення, розташований зручно для ноутбука. Власник навіть встановив у нього акустично стереосистему на 20 Вт.
Згідно з його мініоглядом, система дуже стабільна, а відеокарта легко підтримує характеристики з TDP 450 Вт. Вона гріється до 70°C — в ігри можна грати годинами без будь-яких проблем.
Модифікований ноутбук — не одиничний екземпляр. Модель доступна для попереднього замовлення попереднього замовлення (інформації про вартість нема). Також комп’ютер може комплектуватися процесором Core i9-14900K (до 200 Вт). А от чого в ньому нема — так це акумулятора. Не дивно, якщо врахувати потрібну потужність та розмір. без батареї ПК вийшов достатньо компактним, щоб його можна було носити у рюкзаку. Але навантаження при цьому відчутне — він важить 6,7 кг окремо та 8 кг разом з блоком живлення. Оригінальне відео про ноутбук — за посиланням.
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Джерело: VideoCardz
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