Найшвидший Cybertruck — ютубер під’єднав NVIDIA RTX 4090 до міні-ПК у формі електропікапа через слот M.2

Цей Cybertruck швидкий не на дорозі, а в іграх. Ютубер під’єднав до нього десктопну відеокарту NVIDIA RTX 4090, порівняну за розміром з самим ПК, дуже екстравагантним способом.

Ця ідея може здатися кумедною, але все ж модифікація є реальною, хоча й з деякими додатковими проблемами, які потрібно вирішити. Основною проблемою для ПК є відсутність легкодоступного слота M.2 для доступу до шини PCIe. Крім того, ПК Cybertruck відносно важко розібрати.

Ентузіаст вирішив протестувати адаптер PCIe на слоті M.2 Wi-Fi, доступ до якого відносно простий. Цей слот обмежений лише двома смугами (32 Гбіт/с) — це повільніше, ніж Thunderbolt 4 (40 Гбіт/с) та OCuLink (PCIe 4.0×4, 64 Гбіт/с).

Результати показали, що пропускна здатність M.2 не дає відеокарті працювати на достатній потужності. RTX 4090 з TDP 450 Вт використовувала лише 60 Вт у більшості тестів та мала продуктивність нижчу, ніж інтегрована графіка AMD Radeon 780M.

Прийшлося все ж зняти шасі Cybertruck, чого модер не хотів робити, та використати роз’єм M.2 на самій платі для підключення OCuLink. Цей варіант має не такий дивовижний вигляд, як на фото, але дозволяє відеокарті використовувати 400 Вт потужності та продемонструвати належний результат. Адаптери OCuLink через M.2 здаються цікавими, але для них важко знайти місце в ноутбуках або міні-ПК. Цей Cybertruck використовує перероблену материнську плату ноутбука.

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Джерело: VideoCardz

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