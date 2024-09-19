RTX 4090 — все. NVIDIA згортає виробництво найпотужнішої ігрової відеокарти

Флагманська відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 вийшла жовтні 2022 року. За даними ритейлерів, NVIDIA припинить її виробництво цього жовтня.
Попри величезну ціну, енергоспоживання та проблеми з конекторами живлення, які переслідували NVIDIA RTX 4090, відеокарта є еталоном ігрової продуктивності та найбільшим бажанням багатьох геймерів. Невдовзі вона має поступитися RTX 5090.
За інформацією з китайських джерел, NVIDIA планує припинити виробництво GeForce RTX 4090 та ексклюзивної для Китаю моделі GeForce RTX 4090 D приблизно в жовтні 2024 року. Після цього якийсь час компанія та партнери продаватимуть запаси цих відеокарт, а згодом у продаж надійдуть GeForce RTX 5090 і GeForce RTX 5090 D, які нібито заплановані на початок 2025 року. Крім ігор, GeForce RTX 4090 також популярна для роботи зі штучним інтелектом, і ця галузь може відчути тимчасовий дефіцит. Очікується, що ціна відеокарти тимчасово зросте, прогнозовано не пізніше грудня.
NVIDIA RTX 4090 запам’яталася великими розмірами, які на старті порівнювали з різними предметами. Ціна, яка зараз в Україні починається від ₴63 тис., також стала рекордною серед користувацьких відеокарт. TDP 450 Вт за замовчуванням за поточних цін на електроенергію здатний вдарити по кишені власника, а роз’єми живлення, котрі плавилися ще цього року, могли назавжди вивести дорогий пристрій з ладу.
Очікується, що NVIDIA RTX 5090 стане на 48% швидшою в іграх. Щодо енергоспоживання дані суперечливі: згідно з різними джерелами, воно може збільшитися або зменшитися. За попередніми даними, відеокарта отримає 28 ГБ GDDR7 зі швидкістю 28 Гбіт/с.
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Джерело: Gazlog
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