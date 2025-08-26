Новини Пристрої 26.08.2025 comment views icon

Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже в Україні за ціною від 30 тис. грн

Вадим Карпусь

Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже в Україні за ціною від 30 тис. грн

ASUS привезла в Україну нові моделі ноутбуків серії ExpertBook, створені для роботи в бізнесі. Новинки засновані на процесорах AMD Ryzen.

ASUS ExpertBook P3 (PM3606)

ASUS ExpertBook P3 (PM3606) ─ це 16-дюймовий ноутбук класу Copilot+ PC, який позиціюють як універсальний інструмент для роботи. На вибір доступні матові дисплеї Value-IPS WUXGA (1920×1200, 300 кд/м2) та IPS WQXGA (2560×1600, 400 кд/м2, 100% sRGB). Пристрій побудований на процесорах AMD Ryzen AI 5 330 або Ryzen AI 7 350. Він має два слота SO-DIMM з пам’яттю DDR5 5600 МГц обсягом до 32 ГБ. Також доступно два слота для накопичувачів: головний M.2 2280 до 2 ТБ та другий M.2 2230 до 1 ТБ.

Усередині стоїть батарея місткістю 70 Вт·год, яка дозволяє працювати цілий день без зарядки. Система охолодження ExpertCool підтримує нормальну температуру навіть тоді, коли ноутбук закритий і працює як “міні-сервер”. Ноутбук отримав чип TPM 2.0 для шифрування, шторку для вебкамери та опціональний сканер відбитків пальців. Корпус металевий, відповідає вимогам MIL-STD-810H, тобто витримує вібрації й падіння.

ASUS ExpertBook P3 (PM3606) має розміри 358,4×253,5×18 мм та вагу 1,79 кг.

ASUS ExpertBook P1 (PM1503)

Це легша і компактніша модель, орієнтована на тих, хто хоче ноутбук для роботи, але без “надлишків”. У нього 15,6-дюймовий дисплей Value-IPS з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, яскравістю 300 кд/м2 та охопленням 45% колірної гами NTSC. Конфігурація пропонує процесор AMD Ryzen 5 7535HS або Ryzen 7 7735HS, до 64 ГБ оперативної пам’яті та SSD місткістю до 1 ТБ. Тут також є другий слот для встановлення додаткового накопичувача M.2 2230.

Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже в Україні за ціною від 30 тис. грн

В цій моделі також сканер відбитків пальців і модуль TPM 2.0 для захисту даних. Пристрій теж пройшов перевірку за стандартом MIL-STD-810H. Він отримав систему шумозаглушення для дзвінків та камеру з функціями ШІ. Батарея може мати місткість 50 або 63 Вт·год. Розміри становлять 359,5×232,2×19,9 мм, а вага ─ від 1,6 кг.

В Україні вже можна купити ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) з процесором Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативної пам’яті і 512 ГБ SSD. Ціна стартує від 29 999 грн.

ASUS ExpertBook BM1 (BM1503)

ExpertBook BM1 (BM1503) більше орієнтований на роботу в жорстких умовах. Новинка отримала корпус підвищеної міцності. Нижня панель кріпиться на чотирьох гвинтах, а батарея взагалі без гвинтів — її легко замінити. Пристрій пропонує 15,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів на базі панелей Value-IPS (300 кд/м2, 45% NTSC) або TN (250 кд/м2, 45% NTSC).

Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже в Україні за ціною від 30 тис. грн

Ця модель має такі ж опції процесорів (AMD Ryzen 5 7535HS або Ryzen 7 7735HS), до 64 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачі M.2 2280 до 1 ТБ та M.2 2230 до 512 ГБ. Відмінність від ExpertBook P1 полягає у можливості створити збірку накопичувачів 512 ГБ + 512 ГБ в різних конфігураціях (без RAID / RAID 0 / RAID 1). І ще тут є GPU AMD Radeon 680M. BM1 отримав механічну шторку для камери, сканер відбитків пальців, TPM 2.0 і підтримку BIOS за стандартом NIST SP 800-155. В цьому випадку, щоб вкластися у вагу 1,6 кг, довелося зменшити базову батарею до 42 Вт·год. Також є опції місткістю 50 та 63 Вт·год. Розміри становлять 359,5×232,2×19,9 мм.

