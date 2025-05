Нова функція Windows 11 повідомлятиме, коли в ваш ноутбук «підглядають» сторонні особи

Microsoft розробляє нову функцію спостереження для Windows 11, яка сповіщатиме користувачів про те, що сторонні люди потай дивляться на ваш екран — наприклад в моменти, коли ви перебуваєте в громадських місцях (працюєте з кафе чи коворкінгу і подібне).

Потенційна нова функція, про яку вперше повідомив інсайдер PhantomOfEarth (через TechRadar), працюватиме у двох режимах: коли ОС виявить стороннє спостереження, вам надійде сповіщення; або ж екран затемнять, щоб вміст було важко роздивитися. Обидві опції також можуть застосовуватись одночасно.

New Presence Sensing feature coming soon to Windows 11: Onlooker Detection. When your device notices that someone else is looking at your screen, it can dim the screen, notify you that someone’s looking, or both.

