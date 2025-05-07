Нова функція Windows 11 повідомлятиме, коли в ваш ноутбук «підглядають» сторонні особи

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Microsoft розробляє нову функцію спостереження для Windows 11, яка сповіщатиме користувачів про те, що сторонні люди потай дивляться на ваш екран — наприклад в моменти, коли ви перебуваєте в громадських місцях (працюєте з кафе чи коворкінгу і подібне).

Потенційна нова функція, про яку вперше повідомив інсайдер PhantomOfEarth (через TechRadar), працюватиме у двох режимах: коли ОС виявить стороннє спостереження, вам надійде сповіщення; або ж екран затемнять, щоб вміст було важко роздивитися. Обидві опції також можуть застосовуватись одночасно.

New Presence Sensing feature coming soon to Windows 11: Onlooker Detection. When your device notices that someone else is looking at your screen, it can dim the screen, notify you that someone’s looking, or both. — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 2, 2025

Єдиний нюанс: оновлення працюватиме лише з датчиком присутності HPD на пристроях з чипами Snapdragon X від Qualcomm, або AMD та Intel останнього покоління. Наразі подібний датчик використовується для автоматичного вимкнення/ввімкнення екрана, коли користувач відходить чи підходить до ПК.

Як перевірити, чи є на вашому ноутбуці датчик присутності?

Зайдіть в «Налаштування» > «Система» > «Живлення та акумулятор»;

Перевірте чи є там опції налаштування присутності, описані на сайті Microsoft.

Функція виглядає корисною для тих, хто працює віддалено, але не з дому, однак жодних доказів її потенційного запуску немає. Скоріш за все PhantomOfEarth відкопав згадки про неї в останніх попередніх збірках Windows 11, або ж має власні джерела в Microsoft, хоча сам інсайдер цього не уточнює.

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З більш реальних функцій, яких можна очікувати з найближчими оновленнями: розділ Advanced в налаштуваннях Windows 11; можливість вимкнути фільтр нецензурної лексики; масштабний редизайн меню «Пуск», який прибере нав’язливі рекомендації, та багато іншого.